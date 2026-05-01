ÖFB Cup-Finale im Wörthersee-Stadion: Was du wissen solltest

Am heutigen 1. Mai 2026 ist nicht nur "Tag der Arbeit", auch das ÖFB-Cupfinale geht im Wörthersee-Stadion über die Bühne. Um 16 Uhr treffen der LASK und SCR Altach aufeinander.

Auch dieses Jahr ist das Wörthersee-Stadion wieder Austragungsort des ÖFB Cup-Finales. Heute treffen der SCR Altach und LASK aufeinander. Erwartet werden tausende Fans. Das Ereignis bringt auch Verkehrssperren und Sicherheitsregeln mit sich. Hier erfährst du mehr.

ÖFB Cup-Finale: Anpfiff um 16 Uhr

Der Einlass beginnt um 14.30 Uhr. Anpfiff ist um 16 Uhr. Aufgrund des großen Andrangs sollte man heute mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Ab 12 Uhr wird der Südring ab der Süduferstraße nur mehr als Einbahn geführt (von West nach Ost) und die Zufahrtsstraßen im Bereich des Stadions aufgrund des erhöhten Besucheraufkommens gesperrt. Auch im Buslinienverkehr kommt es zu einigen Änderungen. Mehr dazu kannst du hier nachlesen: Cup-Finale bringt Sperren und Umleitungen in Klagenfurt.

Mehr Zeit einplanen

Die Stadt Klagenfurt bittet Besucher darum, sich rechtzeitig bei den Stadioneingängen einzufinden, da Sicherheitskontrollen einige Zeit in Anspruch nehmen können. Tickets können noch vor Ort ab 12 Uhr an den Verkaufs- und Servicekassen in den Bereichen Süd und Nord/West erworben werden. Auch gibt es noch einen wichtigen Hinweis für Eltern: Sogenannte „Schoßplätze“ gibt es nicht, jeder Besucher benötigt ein eigenes Ticket.

Bereiche und Parkmöglichkeiten

Überdies gibt es klar getrennte Fanbereiche. Der Südbereich ist den LASK-Fans zugewiesen. Für die Fans des SCR Altach ist der Nordbereich vorgesehen, vor allem die Umgebung rund um die Siebenhügelstraße hinter der Nordtribüne. Wer mit dem Auto anreist, dem wird vonseiten der Stadt Klagenfurt empfohlen, die Autobahnabfahrt Klagenfurt-West/Minimundus zu nutzen. Aufgrund einer Baustelle sollte die Abfahrt Klagenfurt- gemieden werden. Rund um das Stadion gibt es begrenzte Möglichkeiten zum Parken. Behindertenplarkplätze sind direkt beim Stadion verfügbar, ein gültiger Ausweis ist mitzubringen. Informationen zur Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln findest du auf der Klagenfurt-Mobil-Homepage. Rund um das Stadion gibt es heute eine Anrainerschutzzone. Zufahrt und Parken sind in diesem Bereich ausschließlich mit einer gültigen Anrainervignette oder einer Tagesvignette erlaubt.

Wirst du dir das ÖFB-Cupfinale anschauen? Ja, ich bin im Stadion mit dabei. Ja, im Fernsehen. Nein, leider kann ich nicht. Nein, interessiert mich nicht. Ich weiß noch nicht genau. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Hier kannst du parken: P-Süd beim Stadion

Nebenfahrbahn des Südrings

Leopold-Figl-Straße

Glanfurtgasse

PKW-Parkplätze bei der Abfahrt Minimundus (Fußweg ca. 20 Minuten zum Stadion)

Parkplatz Minimundus

P+R Minimundus

Parkfläche „Wiese Villacher Straße“ (neben dem P+R Minimundus, witterungsabhängig)

Diese Gegenstände sind im Stadion verboten Sämtliche pyrotechnische Gegenstände, Stockschirme (Knirpse sind erlaubt), PET-Flaschen, Dosen, Thermosgefäße und Thermoskannen etc. können nicht ins Stadion mitgenommen werden, ebenso „Selfie-Sticks“. Kleine Rucksäcke oder Taschen sind grundsätzlich erlaubt. „Es wird dennoch ersucht, so wenig wie möglich ins Stadion mitzunehmen“, so die Stadt Klagenfurt.

Fanmarsch vom Hauptbahnhof zum Stadion

Der SCR Altach planen einen Fanmarsch vom Hauptbahnhof zum Wörthersee Stadion. Daher wurden Anrainer bereits mittels Aushang der Kärntner Polizei darauf aufmerksam gemacht, dass sie schon heute Früh im Freien geparkte Autos entfernen sollten. „Ebenso ersuchen wir Sie, frei zugängliche Gegenstände wie Mistkübel, Blumentöpfe etc. sicher zu verwahren“, heißt es von den Beamten.