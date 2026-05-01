„Alphastart“: Darum fliegen heute Eurofighter über Kärnten

Eine 5-Minuten-Leserin wandte sich heute an die Redaktion, denn sie bemerkte Eurofighter am Kärntner Himmel. Es kam am Vormittag zu einem "Alphastart" - hier erfährst du mehr darüber.

Wie bereits berichtet, sind die Eurofighter derzeit in Klagenfurt stationiert. Heute meldete sich dann eine Leserin in der Redaktion, da ihr diese am Himmel auffielen. Wir haben mit Christoph Hofmeister, Sprecher des Militärkommandos Kärnten, gesprochen, was es damit auf sich hat.

„Priorität Alpha Flüge“

„Es hat heute einen ‚Alphastart‘ gegeben, das ist ein Alarmstart aufgrund eines fehlenden Funkkontaktes“, so Hofmeister. Seit gestern befinden sich die Eurofighter in Klagenfurt, voraussichtlich noch bis Montag. Die sogenannten „Priorität Alpha Flüge“ finden statt, wenn beispielsweise ein Flugzeug über Österreich geflogen ist und sich nicht gemeldet hat, erklärt der Pressesprecher weiter. Dann liegt es an den Eurofightern aufzusteigen.

Normprozedere mit festem Ablauf

Hofmeister teilt mit, dass es sich um eine Luftraumverletzung handelt, sofern sich der Pilot eines Flugzeuges nicht gemeldet hat. In der Folge wird der Pilot über Funk kontaktiert, wenn sich dieser beispielsweise aus unterschiedlichen Gründe nicht meldet, dann steigen die Eurofighter auf und fordern diesen auf, sich zu identifizieren. „Heute handelte es sich um zwei Eurofighter. Es ist ein Normprozedere, dass einen festen Ablauf hat und in der Regel binnen wenigen Minuten erledigt ist“, erklärt Hofmeister weiter.

„Es handelt sich hier um Minuten“

„Es kann beispielsweise vorkommen, dass ein Pilot vergisst sich zu melden, dann wird er angefunkt und muss sich identifizieren. Wenn sich der Pilot trotz mehrmaligem Anfunken nicht meldet, dann steigen eben die Eurofighter auf und zeigen ihm, dass er sich zu identifizieren hat“, teilt der Pressesprecher gegenüber 5 Minuten mit. Überdies haben „Alphastart“-Flüge Priorität. Sollte beispielsweise ein solcher Fall eintreten und zur gleichen Zeit würde ein Flugzeug am Flughafen starten, dann hat der Alpha-Flug Prioriät und das andere Flugzeug muss kurz warten. „Es handelt sich hier um eine Sache von ein paar Minuten. Es kommt zu keinen längeren Verzögerungen oder wesentlichen Einschränkungen für den Flugverkehr.“