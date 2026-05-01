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/ ©Feuerwehr St. Michael ob Bleiburg
Das Bild auf 5min.at zeigt ein brennendes Dach.
Unzählige Einsatzkräfte standen gestern im Bezirk Völkermarkt im Löscheinsatz.
Völkermarkt
01/05/2026
Sechs Feuerwehren

Sirenenalarm: 90 Kärntner Florianis im Löscheinsatz bei Zimmereibetrieb

Gestern Abend brach plötzlich ein Brand in einem Zimmereibetrieb im Bezirk Völkermarkt aus. Sechs Feuerwehren standen im Löscheinsatz.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(114 Wörter)

Am 30. April 2026 kam es gegen 19.30 Uhr im oberen Bereich eines Hackschnitzelsilos eines Zimmereibetriebes im Bezirk Völkermarkt aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand. Wie die Polizei mitteilt, entstand Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe.

Keine Personen verletzt

Personen wurden nicht verletzt. Die Löscharbeiten wurden von der FF Bleiburg, FF Rinkenberg, FF Aich, FF Ruden, FF St. Michael ob Bleiburg und der FF Replach mit insgesamt 90 Einsatzkräften durchgeführt. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden vom Bezirksbrandermittler aufgenommen. „Mit vereinten Kräften konnte der Brand unter Kontrolle und anschließend vollständig gelöscht werden“, teilt die Feuerwehr Ruden in den sozialen Medien mit.

Das Bild auf 5min.at zeigt ein brennendes Dach.
©FF Ruden |
Das Feuer brach im Bereich des Hackschnitzelsilos aus.
Das Bild auf 5min.at zeigt ein brennendes Dach.
©FF Ruden |
Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt.
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