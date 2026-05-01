Sirenenalarm: 90 Kärntner Florianis im Löscheinsatz bei Zimmereibetrieb

Gestern Abend brach plötzlich ein Brand in einem Zimmereibetrieb im Bezirk Völkermarkt aus. Sechs Feuerwehren standen im Löscheinsatz.

Am 30. April 2026 kam es gegen 19.30 Uhr im oberen Bereich eines Hackschnitzelsilos eines Zimmereibetriebes im Bezirk Völkermarkt aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand. Wie die Polizei mitteilt, entstand Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe.

Keine Personen verletzt

Personen wurden nicht verletzt. Die Löscharbeiten wurden von der FF Bleiburg, FF Rinkenberg, FF Aich, FF Ruden, FF St. Michael ob Bleiburg und der FF Replach mit insgesamt 90 Einsatzkräften durchgeführt. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden vom Bezirksbrandermittler aufgenommen. „Mit vereinten Kräften konnte der Brand unter Kontrolle und anschließend vollständig gelöscht werden“, teilt die Feuerwehr Ruden in den sozialen Medien mit.