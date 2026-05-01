Metall, Elektro, Pflege: Hier haben Kärntens Jobsuchende 2026 die besten Karten

Der 1. Mai ist traditionell der Tag der Arbeit – doch wie steht es 2026 wirklich um die Jobs in Kärnten? Zwischen dem High-Tech-Schub durch die Koralmbahn und der rasanten Entwicklung Künstlicher Intelligenz steht der Arbeitsmarkt vor einem historischen Wandel. Wir haben mit AMS-Landesgeschäftsführer Peter Wedenig über sinkende Arbeitslosenzahlen trotz schwacher Konjunktur, den Fachkräftemangel und die Gewinner der Digitalisierung gesprochen.

Wie steht der Kärntner Arbeitsmarkt am 1. Mai 2026 im Vergleich zum Vorjahr da?

Trotz nach wie vor geringer Konjunkturdynamik verzeichnen wir in Kärnten eine Abnahme der Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vorjahr. Positiv in diesem Zusammenhang entwickelt sich auch die Zahl der dem AMS Kärnten gemeldeten offenen Stellen.

Hat die Koralmbahn zu mehr Pendlern oder zu echten neuen Jobs in Kärnten geführt?

Die Entwicklung des Arbeitsmarktes Süd – als eine aktuelle und künftige Kernaufgabe des AMS Kärnten gemeinsam mit dem AMS Steiermark – ist kein kurzfristiges Projekt, sondern bedeutet den Aufbau langfristiger Strukturen am Arbeitsmarkt. Insofern ist es in diesem bisherigen kurzen Zeitraum noch zu früh, um eine abschließende Bewertung über Pendlerströme durchzuführen. Wir sind aber seitens des AMS davon überzeugt, dass aufgrund jetzt schon getätigter Maßnahmen – insbesondere bei der Zielgruppe der Höherqualifizierten – ein zunehmender Austausch von Arbeitskräftepotenzial stattfinden wird. Im gleichen Atemzug fokussieren wir auch auf die Entwicklung eines grenzüberschreitenden Bildungsmarktes.

In welchen drei Branchen ist die Not in Kärnten aktuell am größten?

Grundsätzlich betrifft die demographische Entwicklung – und damit der Abgang von qualifiziertem Personal in die Pension – alle Branchen. Mit anziehender Konjunktur sind insbesondere jene Bereiche gefordert, die für die Kärntner Wirtschaft einen höheren Beschäftigtenstand aufweisen, wie zum Beispiel der Bereich Metall/Elektro. Des Weiteren verzeichnen wir insbesondere auch in den Gesundheits- und Pflegeberufen einen hohen Personalbedarf.

Welche Kärntner Jobs werden gerade am schnellsten durch KI – Künstliche Intelligenz ersetzt?

Grundsätzlich sehen wir durch KI eine Reihe von Veränderungen – in den Berufen und in einzelnen Berufsbildern. Faktum ist auch, dass etwa Bereiche mit sich wiederholenden Tätigkeiten und Routineaufgaben durch entsprechende Programme, Digitalisierung und KI, ersetzt werden können. Im technischen Bereich wären das u.a. Kalibrierungstätigkeiten. Oder ein anderes Beispiel: Bereiche, die mit einfacher Texterstellung und Übersetzung zu tun haben. Zeitgleich entstehen neue Berufsbilder, wie Data Scientist oder Prompt Designer:in.

Wie gut klappt die Vermittlung älterer Arbeitskräfte angesichts des späteren Pensionsantritts?

Erfreulicherweise nimmt die Anzahl älterer Arbeitsuchender ab – das sind allgemein betrachtet am Arbeitsmarkt alle Personen über 50 Jahre. Wir sehen aber doch ein differenziertes Bild bei über 60-Jährigen; für sie wird es schwieriger am Arbeitsmarkt wieder einen adäquaten Job zu finden. Angesichts der demographischen Entwicklung ist es hier auch seitens der Betriebe eine strategische Frage im Bereich des HR-Managements, inwieweit man dieses Potenzial für die Zukunft stärker nutzen wird müssen.

Ist die hohe Teilzeitquote in Kärnten ein Problem für die Wirtschaft oder ein Wunsch der Leute?

Rund 50% aller Beschäftigten österreichweit arbeitet in Teilzeit. In Kärnten liegt die Teilzeitquote etwas darunter bei 47%. Grundsätzlich ist anzumerken, dass in den letzten Jahren die Anzahl der Vollbeschäftigten zurückgegangen ist und die gleiche Arbeit auf mehrere Beschäftigte aufgeteilt wird. Das hat teilweise mit Branchen zu tun; Stichwort Öffnungszeiten im Handel. Aber natürlich liegt das ebenso an Wünschen und Bedarfen der Arbeitsuchenden, die mitunter auch wegen Betreuungspflichten oder Care-Arbeit gar nicht mehr Stunden anbieten können.

Gibt es 2026 wieder mehr offene Lehrstellen als Bewerber?

Ja, aus aktueller Sicht verzeichnen wir in Kärnten mehr offene Lehrstellen als Bewerberinnen und Bewerber. Die Herausforderung ergibt sich aus den unterschiedlichen Wünschen. So haben wir zum Beispiel im Fremdenverkehr viele offene Lehrstellen und nur wenige Interessierte. Umgekehrt ist es etwa im Bürobereich: Da treffen auf wenige offene Bürostellen viele Lehrstellensuchende.

Was ist das effektivste Mittel gegen die Verfestigung von Arbeitslosigkeit?

Die Gründe für eine Verfestigung sind vielschichtig, reichen von gesundheitlichen Einschränkungen bis hin zu Qualifikationsdefiziten. Daher liegt die Lösung auch in der Analyse der genauen Problemlage und darauf basierend im Ergreifen entsprechender Maßnahmen, wie beispielsweise Weiterbildungen abgestimmt auf individuelle Herausforderungen.

Welcher Trend wird den Arbeitsmarkt bis zum nächsten 1. Mai am stärksten prägen?