Bekannter Villacher Rechtsanwalt verstorben

Giamapolo Caneppele war ein in Villach ansässiger bekannter Rechtsanwalt. Wie es nun heißt, hat er im Alter von 93 Jahre seine Augen für immer geschlossen.

Seine Kanzlei befand sich in der Postgasse in der Villacher Innenstadt. Giampaolo Caneppele war ins besondere für seine Tätigkeit im Zivilrecht bekannt, speziell bei Prozessen in Italien, dank seiner perfekten Italienischkenntnisse. In der Traueranzeige wurde nun mitgeteilt, dass er am 29. April 2026 im Alter von 93 Jahren friedlich eingeschlafen ist.

Verabschiedung am 8. Mai

„Du bist nicht mehr da, wo du warst, aber du bist überall, wo wir sind“, heißt die Nachricht in der Traueranzeige. Caneppele hinterlässt seine Frau, Kinder, sowie weitere Verwandte und Freude. Der Verstorbene wird am 9. Mai 2026 um 13 Uhr von der Zeremonienhalle am Zentralfriedhof Villach zu seiner letzten Ruhestätte begleitet.

Du bist nicht mehr da, wo du warst, aber du bist überall, wo wir sind.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.05.2026 um 13:23 Uhr aktualisiert