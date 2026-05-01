Villacher Affenberg überrascht mit süßen Baby-News

Dabei hätte man am Affenberg dieses Jahr noch gar nicht so schnell mit Nachwuchs gerechnet. Doch da hatte es wohl jemand eilig - das erste Affenbaby ist da.

Bei den Japanmakaken gibt es bereits Nachwuchs. Geschäftsführerin Svenja Gaubatz erzählt im Interview mit 5 Minuten doch etwas überrascht: „Wir haben gar nicht damit gerechnet, dass das erste Baby so früh kommt dieses Jahr und waren auch kurz etwas überrumpelt.“

Nun wird ein Name gesucht

Die Mutter des Kleinen heißt Persephone und ist Erstgebährende. „Sie geht ganz ganz lieb mit dem Baby um, sie macht das wirklich bilderbuchmäßig und ist eine liebe und fürsorgliche Mama“, erzählt Gaubatz weiter. Doch eines fehlt noch, denn einen Namen hat das Junge noch nicht. Hier muss man sich wohl noch etwas gedulden.

©Nicole Krainer/Abenteuer Affenberg | Der Affenberg hat heuer schon ganz früh Nachwuchs bekommen.

Besondere Themen am Affenberg

Auch ein Namensmotto gibt es aktuell noch nicht. „Voriges Jahr hatten wir ‚One Piece‘ als Motto, aktuell haben wir noch kein Motto für dieses Jahr“, teilt sie mit. Das Team des Affenbergs hat sich schon in den vergangenen Jahren besondere Themen einfallen lassen. Anlässliches des Ukraine-Krieges gab es damals das Wort „Friede“ in unterschiedlichen Sprachen, so wurden dann auch die Babys genannt. In anderen Jahren gab es beispielsweise das Motto der Wissenschaft, der Schriftsteller, aber auch schon einmal den „Club 27“.

©Nicole Krainer/Abenteuer Affenberg Für das Junge wird derzeit noch ein Name gesucht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.05.2026 um 13:33 Uhr aktualisiert