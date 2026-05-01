Goach: „Vollzeitarbeit muss wieder für ein sorgenfreies Leben reichen“

Der 1. Mai ist traditionell der Tag, an dem die Arbeit in den Mittelpunkt rückt. Doch in Zeiten von Rekordteuerung, digitalem Wandel und wachsendem Druck in der Arbeitswelt geht es längst um mehr als nur Tradition. Allein im letzten Jahr hat die AK Kärnten über 91 Millionen Euro für ihre Mitglieder gesichert – ein Beleg dafür, wie notwendig die Arbeitnehmervertretung heute ist. Wir haben mit AK-Präsident Günther Goach darüber gesprochen, wie es um die Gerechtigkeit in unserem Bundesland steht, warum Vollzeitarbeit kein Armutsrisiko sein darf und welche Perspektiven die Jugend in Kärnten hat.

Herr Goach, ganz kurz und knapp: Was bedeutet der 1. Mai für Sie persönlich – ist es ein Feiertag oder ein Arbeitstag?

Es ist ein Tag, an dem wir lautstark einfordern, was den Beschäftigten zusteht: faires Einkommen, gesunde Arbeitsbedingungen und ein Leben ohne Existenzangst. Arbeitnehmer:innen sind das Rückgrat der Gesellschaft – und so wollen sie auch behandelt werden.

Wenn Sie bei den 1. Mai Feier dabei sind: Auf welche Errungenschaft der Arbeiterkammer im letzten Jahr sind Sie besonders stolz?

Stolz sind wir darauf, dass wir 2025 allein in Kärnten über 91 Millionen Euro für hilfesuchende Menschen erkämpft und gesichert haben – sei es durch arbeitsrechtliche Vertretung, im Konsumentenschutz oder im Rahmen unseres Steuerservice.

Was ist aktuell die Sorge Nummer eins, mit der die Menschen zu Ihnen in die Beratung kommen?

Es gibt nicht nur „die eine Sorgen“. Aber ein Beispiel: Die aktuellen Rechtsschutzfälle zeigen, dass der Druck auf Arbeitnehmer:innen steigt – psychisch, sozial und rechtlich. Ob fehlende Prävention bei mentalen Belastungen, problematische Entscheidungen der Pensionsversicherung oder Kündigungen älterer Beschäftigter: Die Herausforderungen werden komplexer. Und ein weiterer alarmierender Trend: Im Zuge von Personalabbaumaßnahmen werden zunehmend ältere – und damit oft besser bezahlte – Arbeitnehmer:innen gekündigt. Viele Betroffene wissen nicht, dass sie sich gegen unfaire Kündigungen wehren können. Und hier tritt die AK an die Seite der Menschen. Oder im Konsumentenschutz: Etwa bei Ärger mit Verträgen, Abrechnungen, Flugreisen, Onlinekäufen oder bei Fragen zum Thema Wohnen. Hier haben wir im Konsumentenschutz im Vorjahr 65.770 Kärntner:innen kostenlos beraten, für sie interveniert oder sie vor Gericht vertreten. Wir lassen niemanden im Regen stehen.

Was sagen Sie einem jungen Kärntner, der gerade seine Lehre beginnt: Hat Arbeit in unserem Bundesland noch Zukunft?

Absolut. Angehende Lehrlinge sind heute in einer exzellenten Position, denn es werden händeringend Fachkräfte gesucht. Die Lehre ist kein Auslaufmodell, sondern das Fundament unserer bisherigen und der künftigen Wirtschaftskraft. Was es dazu aber braucht: eine Ausbildung auf Augenhöhe, moderne Lehrinhalte und eine faire Bezahlung, damit das ‚Erfolgsmodell Lehre‘ auch ein persönliches Erfolgsmodell wird. Ein zentrales Instrument dafür ist die AK-Akademie als Weiterbildungsplattform. Sie ermöglicht Mitgliedern den kostenlosen Erwerb von Zukunftskompetenzen, insbesondere im Bereich Digitalisierung.

Man hört oft, die Leute wollen weniger arbeiten. Ist die 4-Tage-Woche für Sie ein realistisches Ziel für alle Kärntner?

Flexible Arbeitszeitmodelle sind nicht zuletzt aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung im Trend und in gewissen Branchen ist eine Vier-Tage-Woche sicherlich praktikabel. Was wir jedoch ablehnen, ist die bloße Verdichtung von 40 Stunden auf vier Tage. New Work darf sich auch nicht zu Lasten der Beschäftigten, etwa durch Verschlechterung der sozialen Absicherung oder unfaire Arbeitsbedingungen, etablieren.

Alles wird teurer. Wo muss die Politik sofort ansetzen, damit am Ende des Monats wieder mehr im Börserl bleibt?

Wachsende Ungleichheit und die historische Teuerung – vor allem bei Wohnen, Energie und Lebensmitteln – setzen viele Menschen stark unter Druck. Dazu kommen steigende Arbeitslosigkeit und spürbare Versäumnisse im Gesundheits- und Bildungssystem. Die Regierung hat mit der Mehrwertsteuersenkung und der Spritpreisbremse erstmals Verantwortung übernommen und eingegriffen. Wir erwarten jedoch weitere, nachhaltige Maßnahmen zur Preissenkung, damit das Leben für alle wieder leistbar wird.

Was ist für Sie das größte Unrecht, das Arbeitnehmern in Kärnten momentan widerfährt?

Das größte Unrecht ist, dass trotz harter Arbeit für viele der Lebensstandard wegbricht. Während die Produktivität steigt, fressen die hohen Wohn- und Lebenshaltungskosten in Kärnten die Einkommen auf. Es darf nicht sein, dass Vollzeitarbeit nicht mehr ausreicht, um sich ein sorgenfreies Leben ohne Angst vor der nächsten Stromrechnung zu leisten.

Was treibt Sie persönlich an, sich jeden Tag für die Rechte der Arbeiter einzusetzen? Wer ist Ihr Vorbild?

Mein Vorbild ist Bruno Kreisky. Er hat mit seinen Reformen gezeigt, wie viel Politik für die Menschen bewegen kann: freie Schulbücher, der offene Zugang zu Universitäten und die Schülerfreifahrt haben echte Chancengleichheit geschaffen und vor allem Arbeiterfamilien Türen geöffnet, die für sie bis dahin verschlossen waren. Gleichzeitig wurden unter ihm die Rechte von Arbeitnehmer:innen massiv gestärkt. Genau das treibt mich auch in meiner täglichen Arbeit an – die Lebensbedingungen der Menschen konkret zu verbessern und für mehr Gerechtigkeit zu sorgen.

Wie wird sich die Arbeit in Kärnten durch die Digitalisierung in den nächsten 10 Jahren verändern? Müssen wir Angst um unsere Jobs haben?

Ob im Büro, in der Fabrik oder am Bau: Künstliche Intelligenz und digitale Systeme verändern unsere Arbeit radikal. Damit dieser Wandel als Chance und nicht als Jobkiller gesehen wird, braucht es Aus- und Fortbildungen sowie Qualifizierung von Beschäftigten, echte Mitbestimmung der Belegschaft bzw. des Betriebsrats bei der Einführung neuer Technologien und ein striktes Verbot von Totalüberwachung. Technik muss den Menschen entlasten und darf nicht zu noch mehr Stress und Kontrolle führen.

Wenn Sie heute eine Sache in der Arbeitswelt per Knopfdruck ändern könnten: Was wäre das?