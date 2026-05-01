Erst Minusgrade, dann 20 Grad: Kärnten erlebt Wetter-Achterbahn

Ein Wechselbad der Temperaturen gab es am Staatsfeiertag in Kärnten. Laut ersten Messdaten der Geosphere Austria kletterten die Werte binnen weniger Stunden von minus 5 auf plus 20 Grad.

Am Staatsfeiertag kam es in Kärnten zu starken Temperaturschwankungen.

Am Staatsfeiertag kam es in Kärnten zu starken Temperaturschwankungen.

Wie angekündigt, prägten deutliche Temperaturunterschiede den Staatsfeiertag in Kärnten. Speziell in den frühen Morgenstunden hieß es noch warm anziehen. Teilweise bewegten sich die Temperaturen im Bundesland um Gefrierpunkt – stellenweise herrschte sogar Frost. In Weitensfeld im Bezirk St. Veit an der Glan wurden laut Geosphere Austria nur -4,7 Grad gemessen. Dahinter folgten Mallnitz mit -2,8 Grad sowie Völkermarkt mit -2,4 Grad.

Wetterkapriolen in Kärnten

Am Nachmittag zeigte sich dann ein völlig anderes Bild: Bei strahlendem Sonnenschein kletterten die Werte in St. Andrä im Lavanttal auf 19,9 Grad. Im Vergleich zum morgendlichen Tiefstwert in Kärnten ergibt sich damit ein Unterschied von knapp 25 Grad! Ähnlich mild war es übrigens auch in Ferlach und Dellach im Drautal. Dort wurden jeweils 19,1 Grad gemessen. Über Nacht soll die Anzeige am Thermometer dann abermals auf 3 bis stellenweise -1 Grad fallen. Nur um am Samstag – wieder bei bestem Wetter – auf Tageshöchstwerte zwischen 22 und 26 Grad anzusteigen.

Welche Temperaturen hast du am liebsten? Wie im Sommer, über 30 Grad Zwischen 20 und 30 Grad Zwischen 10 und 20 Grad Rund um 0 Grad Wie im Winter, unter 0 Grad Ich nehme es, wie es kommt Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal





