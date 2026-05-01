Erst Minusgrade, dann 20 Grad: Kärnten erlebt Wetter-Achterbahn
Ein Wechselbad der Temperaturen gab es am Staatsfeiertag in Kärnten. Laut ersten Messdaten der Geosphere Austria kletterten die Werte binnen weniger Stunden von minus 5 auf plus 20 Grad.
Wie angekündigt, prägten deutliche Temperaturunterschiede den Staatsfeiertag in Kärnten. Speziell in den frühen Morgenstunden hieß es noch warm anziehen. Teilweise bewegten sich die Temperaturen im Bundesland um Gefrierpunkt – stellenweise herrschte sogar Frost. In Weitensfeld im Bezirk St. Veit an der Glan wurden laut Geosphere Austria nur -4,7 Grad gemessen. Dahinter folgten Mallnitz mit -2,8 Grad sowie Völkermarkt mit -2,4 Grad.
Wetterkapriolen in Kärnten
Am Nachmittag zeigte sich dann ein völlig anderes Bild: Bei strahlendem Sonnenschein kletterten die Werte in St. Andrä im Lavanttal auf 19,9 Grad. Im Vergleich zum morgendlichen Tiefstwert in Kärnten ergibt sich damit ein Unterschied von knapp 25 Grad! Ähnlich mild war es übrigens auch in Ferlach und Dellach im Drautal. Dort wurden jeweils 19,1 Grad gemessen. Über Nacht soll die Anzeige am Thermometer dann abermals auf 3 bis stellenweise -1 Grad fallen. Nur um am Samstag – wieder bei bestem Wetter – auf Tageshöchstwerte zwischen 22 und 26 Grad anzusteigen.