ÖGB-Kärnten-Chef: „Die Preise steigen schneller, als die Maßnahmen greifen“

René Willegger verkörpert den klassischen Aufstieg in der Arbeiterbewegung. 1985 begann er als Schlosser-Lehrling bei FunderMax, heute steht er als Landesvorsitzender an der Spitze des ÖGB Kärnten und vertritt die Arbeitnehmerinteressen auch als Abgeordneter im Landtag. Mit einer Zustimmung von 98,6 % als Vorsitzender der Gewerkschaft Bau-Holz im Rücken, gilt Willegger als Mann der Handschlagqualität. Zum Tag der Arbeit spricht er über die brennenden Themen des Jahres 2026: Kaufkraftverlust, die Belastung durch Überstunden und den Schutz der heimischen Bauwirtschaft.

Warum sind die aktuellen Arbeitgeber-Angebote in der Industrie aus Ihrer Sicht eine Provokation?

Als Verfechter der Sozialpartnerschaft sehe ich die Angebote nicht gleich als beabsichtigte Provokation. Sie sind ein Vorschlag der Arbeitgeber, die natürlich andere Ziele verfolgen und wir haben meistens einen Gegenvorschlag. Ob die Vorschläge der Arbeitgeber ein Zeichen der Wertschätzung ihrer Mitarbeiter gegenüber sind, muss jeder für sich beantworten. Wichtig ist letztendlich, ein Ergebnis für die Arbeitnehmer zu erzielen, welches die Inflation berücksichtigt und die Kaufkraft stärkt.

Werden wir in Kärnten diesen Herbst Schilder statt Werkzeuge in den Händen der Arbeiter sehen?

Wir halten lieber das Werkzeug in der Hand, haben ein Einkommen, mit dem man gut auskommt und tragen damit zum Erfolg des Unternehmens bei. Aber wenn man uns keine andere Wahl lässt, können wir auch mit Schildern ziemlich sichtbar zum Erfolg beitragen.

Die neue Hitzeregelung 2026 steht – wie hart werden Sie Verstöße auf Kärntner Baustellen verfolgen?

Wir haben da keine negativen Erfahrungen in den letzten Jahren gemacht. Der Mehrheit in den betroffenen Branchen ist bewusst, wie gefährlich die direkte Sonneneinstrahlung ist und schützen ihre Mitarbeiter:innen. Sollte es zu Verstößen kommen, suchen wir zuerst das innerbetriebliche Gespräch. Wenn das alles nichts nützt, dann schalten wir als letzte Konsequenz auch die Behörden ein.

Warum reicht die aktuelle Steuerreform nicht aus, um das Leben in Kärnten wieder leistbar zu machen?

Weil die Teuerung bei Mieten, Energie und Lebensmittel nach wie vor spürbar hoch ist und die Preise schneller steigen, als die Maßnahmen greifen. Aus meiner persönlichen Sicht muss der Staat bei Krisen noch stärker in den Markt eingreifen und die Preise staatlich regeln.

Welche Berufsgruppe muss nach der Pflege als Nächste dringend auf die Schwerarbeitsliste?

Die Frage ist schwierig so zu beantworten – viele Berufe sind anstrengend. Statt zu sagen, „welche Berufsgruppe kommt als nächster dran“, sollte man sich die gesetzlichen Regelungen und Bewertungen „was ist tatsächlich schwere Arbeit“ ansehen und evaluieren.

Sind die neuen Steuerfreibeträge für Überstunden ein Segen oder führen sie zur Burnout-Falle?

Die Arbeitswelt verändert sich ständig, und ich gönne jedem, der freiwillig Überstunden macht, die steuerfreien Einnahmen. Gleichzeitig dürfen wir aber nicht übersehen: Für Unternehmen werden Überstunden dadurch günstiger, weil sie steuerlich begünstigt sind. Warum sollten sie also zusätzliches Personal einstellen, um die Arbeitsbelastung zu reduzieren, wenn Überstunden für sie die billigere Lösung sind? Schon jetzt werden Millionen von Überstunden im Wert von Milliarden nicht bezahlt.

Das Land spart – droht der Kärntner Bauwirtschaft 2026 ein massiver Jobverlust?

Nein, denn das Land setzt viele Impulse, die wichtig sind. Als Sozialpartner sind wir in Entscheidungen eingebunden und es werden viele von uns vorgeschlagene Maßnahmen umgesetzt, beispielsweise mit den Aktionen der Gewerkschaft Bau Holz „Bau packt an“ und ROT – WEIS – ROT BAUEN.

Warum treten 2026 wieder mehr junge Kärntner der Gewerkschaft bei als in den Vorjahren?

Die Zahlen sind sehr erfreulich. Die Menschen sehen, dass sich gute Arbeitsbedingungen, faire Bezahlung und Sicherheit am Arbeitsplatz am wirksamsten gemeinsam durch eine starke Interessenvertretung erreichen lassen.

Wie stoppen wir ausländische Scheinfirmen, die Kärntner Qualitätsbetriebe preislich unterwandern?

Mit klaren Regeln und fairen Vergaben: Öffentliche Aufträge an regionale Betriebe vergeben, Sozialbetrug und undurchsichtige Subketten stoppen und Hauptunternehmen stärker in die Verantwortung nehmen – so sichern wir Qualität, faire Bedingungen und heimische Arbeitsplätze.

Mit welcher konkreten Zusage schicken Sie die Kärntner Arbeitnehmer morgen wieder in die Arbeit?