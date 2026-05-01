Dramatische Szenen am Berg: Frau (32) aus steilem Gelände gerettet

Zwei Frauen geraten bei einer Tour in Kötschach-Mauthen (Bezirk Hermagor) in Kärnten in schwieriges Gelände. Eine von ihnen kann nicht mehr weiter und muss per Hubschrauber geborgen werden.

Am 1. Mai 2026 unternahmen zwei Frauen im Alter von 32 und 34 Jahren, beide aus dem Bezirk Villach-Land, eine gemeinsame Bergtour in Richtung „Kleiner Pal“ im Gemeindegebiet von Kötschach-Mauthen, Bezirk Hermagor. Um 10.45 Uhr starteten sie vom Parkplatz des Plöckenhauses und wählten als Aufstieg den sogenannten Landsturmweg. Rund 80 Meter unterhalb des Gipfels, auf einer Seehöhe von etwa 1.800 Metern, kamen sie gegen 12.30 Uhr bei der Querung eines größeren Schneefeldes vom markierten Wanderweg ab und gerieten in teilweise ausgesetztes sowie unmarkiertes Gelände.

Kärntnerin geriet in Panik, setzte Notruf ab

Die 32-Jährige geriet in Panik und konnte die Tour nicht mehr selbstständig fortsetzen. Sie setzte über die Landesleitzentrale einen Notruf ab. Die Bergung der in Notlage befindlichen 32-Jährigen erfolgte durch das Team des Polizeihubschraubers „Libelle Lima“ mittels Taubergung unter Verwendung eines 45-Meter-Seiles. Ihre 34-jährige Begleiterin fand zurück auf den gekennzeichneten Weg und stieg selbstständig ab. Im Einsatz standen zudem die Österreichische Bergrettung, Ortsstelle Kötschach-Mauthen, mit sechs Einsatzkräften und einem Fahrzeug. Beide Frauen blieben unverletzt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.05.2026 um 20:26 Uhr aktualisiert