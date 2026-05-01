Schwarzes Auto streift Elfjährige: Lenker fährt einfach weiter

Ein elfjähriges Mädchen wurde am Staatsfeiertag in Nußdorf-Debant von einem schwarzen Auto gestreift. In der Folge fuhr der Lenker einfach ohne anzuhalten weiter und ließ die Verletzte zurück.

Gemeinsam mit ihrer Freundin spazierte die Elfjährige am Freitagnachmittag am Bankett der Drautal Straße (B100). Auf Höhe eines Parkplatzes wurde das Mädchen dabei unerwartet von einem schwarzen Auto gestreift. „Der Wagen fuhr ohne anzuhalten weiter“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Lienz. Das Kind blieb verletzt zurück. Die Polizei bittet nun um zweckdienliche Hinweise. Diese können unter der Telefonnummer 059133/7230 abgegeben werden.