Morgens frostig, später bis zu 26 Grad in Kärnten

Nach einem kühlen Start in den Samstagmorgen meldet sich der Frühsommer in Kärnten zurück. Den ganzen Tag über scheint die Sonne, die Temperaturen klettern am Nachmittag auf bis zu 26 Grad.

Am Samstag scheint in Kärnten von früh bis spät die Sonne.

Am Samstag scheint in Kärnten von früh bis spät die Sonne.

Auch am Samstag erwarten uns deutliche Temperaturunterschiede in Kärnten. Tatsächlich bewegen sich die Werte frühmorgens um den Gefrierpunkt. Laut den Meteorologen der Geosphere Austria kommen sie nicht über minus 1 bis plus 4 Grad hinaus. Im Laufe des Tages zeigt sich dann ein völlig anderes Bild: „Mit Tageshöchstwerten zwischen 22 und 26 Grad wird es frühsommerlich warm“, so die Fachleute. Auch der Himmel zeigt sich am Vormittag meist wolkenlos, erst nachmittags machen sich vereinzelte Quellwolken über den Bergen bemerkbar.