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/ ©Kärntner Zivilschutzverband
Symbolfoto
Ein Bild auf 5min.at zeigt den ÖAMTC-Hubschrauber.
Zu einem Verkehrsunfall mit einem Moped kam es am Freitag in Gradenegg.
Gradenegg
02/05/2026
Kollision

Mopedunfall: 14-Jähriger mit Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen

Ein Abbiegemanöver auf der Turracher Straße (B95) in Gradenegg endete am Freitagnachmittag mit einem Verkehrsunfall. Ein Mopedlenker (14) kollidierte mit einem herannahenden Auto.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(118 Wörter)

Ein 14-jähriger Mopedlenker aus dem Bezirk Klagenfurt-Land wollte am Freitagnachmittag mit einem Moped nach links auf die Turracher Straße (B95) einbiegen. Dabei kam es im Kreuzungsbereich aus bislang unbekannter Ursache zu einer rechtwinkligen Kollision mit einem 56-jährigen Autofahrer aus dem Bezirk Feldkirchen.

Unfall forderte zwei Verletzte

Der Mopedlenker musste in der Folge vom Rettungshubschrauber C11 ins LKH Villach geflogen werden. Auch ein am Sozius mitfahrender 16-Jähriger wurde vom Rettungsdienst ins Klinikum Klagenfurt gebracht. „Der Autofahrer sowie dessen Beifahrer blieben unverletzt“, heißt es vonseiten der Polizei. „Alkotests bei beiden Lenkern verliefen negativ.“ Jedoch war die B95 auf Höhe der Unfallstelle etwa zwei Stunden lang gesperrt.

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