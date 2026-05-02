Mehr als 2.700 Jugendliche suchten Hilfe in Notschlafstellen

2.703 Jugendliche und junge Erwachsene suchten 2025 Hilfe in den Jugendnotschlafstelle (JUNO) in Villach und Klagenfurt. Für 2026 soll nun eine Finanzierung von rund 584.000 Euro beschlossen werden.

Neben einem sicheren Schlafplatz erhalten die Jugendlichen in Kärntens Jugendnotschlafstellen umfassende Unterstützung – von Krisenintervention über Beziehungs- und Motivationsarbeit bis hin zur Mediation. Allein in Villach wurden im Vorjahr 1.658 Übernachtungen gezählt – geschützt vor Kälte und gesundheitlichen Belastungen, vor Gewalt, Missbrauch und Kriminalität.

Land stellt 2026 rund 584.000 Euro bereit

„In Kärnten soll jedes Kind ruhig schlafen können. Mit der JUNO, die von der Diakonie betrieben wird, leisten wir einen wichtigen Beitrag dazu“, betont Landesrat Peter Reichmann (SPÖ). Auch für das Jahr 2026 ist eine Finanzierung in Höhe von etwa 584.000 Euro vonseiten des Landes geplant. Der entsprechende Beschluss soll in der kommenden Regierungssitzung fallen. „Den Fachkräften die mit viel Engagement und Feingefühl tätig sind, gebührt mein großer Dank“, so der Kinder- und Jugendschutzreferent abschließend.