Jede zehnte Autofahrt in Kärnten wäre zu Fuß möglich

Rund 70 Prozent der Kärntner ab 16 Jahren sind täglich zu Fuß unterwegs. Weitere 17 Prozent zumindest mehrmals die Woche. Dennoch kommt das Gehen in der Verkehrsplanung oft zu kurz, kritisiert der VCÖ.

„Gehen ist die gesündeste, kostengünstigste, energiesparendste und umweltfreundlichste Mobilität. Doch in der Verkehrsplanung wird das Gehen oft vernachlässigt“, stellt VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk fest. Immer wieder würden Fußgänger im Alltag vor Herausforderungen stehen, zum Beispiel bei zu schmalen Gehsteigen, unübersichtlichen Straßenübergängen oder zu kurze Grünphasen bei Ampeln.

Wer Kurzstrecken zu Fuß erledigt, spart Sprit

Vonseiten der Mobilitätsorganisation wird daher eine fußgängerfreundlichere Verkehrsplanung in den Gemeinden und Städten gefordert. Das Potenzial sei jedenfalls groß. Tatsächlich könnte jede zehnte Autofahrt problemlos zu Fuß erledigt werden. „Gerade auf den ersten Kilometern ist der Spritverbrauch sehr hoch. Wer Kurzstrecken zu Fuß statt mit dem Auto zurücklegt, spart viel Sprit und tut durch die Bewegung der eigenen Gesundheit Gutes“, erinnert Schenk. Wer häufig Alltagswege zu Fuß geht, senkt weiters das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes Typ 2 und Bluthochdruck. Zudem werden Muskeln und Gelenke gestärkt und das Gesundheitssystem.