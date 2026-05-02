Baustelle bei Althofen: Ampelregelung und Tempo 30 bis Juni

Die Althofener Straße im Bezirk St. Veit an der Glan wird bis Ende Juni saniert. Autofahrer müssen sich auf einspurige Verkehrsführung mit Ampel sowie eine Tempo-Beschränkung auf 30 km/h einstellen.

„Eine umfassende Sanierung ist hier notwendig, um die Befahrbarkeit und Verkehrssicherheit weiterhin gewährleisten zu können. Dafür nehmen wir seitens des Landes 230.000 Euro in die Hand“, erklärt Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP). Laut dem Straßenbaureferent befinde sich die Fahrbanh bereits in einem „sehr desolaten Zustand„. Es sind großflächige Ausbrüche erkennbar. Zudem gibt es starke Verdrückungen, Spurrinnen und Flächenrisse.

©VP Kärnten Am Foto: Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber

Das erwartet Autofahrer

Auf einer rund 700 Meter langen Strecke nach dem Ortsende von Althofen in Richtung Guttaring wird die Straße daher umfassend erneuert. Die Arbeiten sollen bis Ende Juni abgeschlossen sein. Während der Bauzeit kommt es im betroffenen Abschnitt zu Verkehrsbehinderungen: Der Verkehr wird teilweise einspurig mit Ampelregelung geführt, außerdem gilt Tempolimit von 30 km/h.