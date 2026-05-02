„Preis-Leistung muss passen“: So startet der Wörthersee in die neue Saison

Der Wörthersee zählt zu den touristischen Aushängeschildern Kärntens und bleibt dennoch ständig in Bewegung. Neue Strategien, veränderte Gästebedürfnisse und aktuelle Diskussionen fordern die Region heraus. Gleichzeitig entstehen innovative Ansätze, um den Tourismus nachhaltig weiterzuentwickeln. Wie diese Balance gelingt und worauf sich Gäste und Einwohner heuer freuen dürfen, erklärt der Geschäftsführer des Wörthersee Tourismus Peter Peschel im Gespräch mit 5 Minuten.

Interview: Peter Peschel über die bevorstehende Saison

Seit rund zwei Jahren prägen Sie die Entwicklung des Wörthersee Tourismus maßgeblich mit. Welche Momente waren besonders herausfordernd und was haben Sie positiv in Erinnerung?

„Es war eine große Herausforderung, dass genau zu dem Zeitpunkt, als ich Geschäftsführer wurde, das gesamte Tourismusgesetz neu diskutiert wurde und ich somit direkt in diese Startphase eingestiegen bin. Man hatte einfach keine Sicherheit: Wie geht es weiter? Wie entwickelt sich die Situation für die Mitarbeiter? Und in welche Richtung bewegt sich der Tourismus in Kärnten insgesamt? Dieser Prozess hat sich bis vor wenigen Wochen gezogen, da das Gesetz erst jetzt verabschiedet wurde. Das ist etwas, das einen täglich begleitet hat und auch viel Unruhe in den Tourismus in Kärnten gebracht hat. Das Positive ist, dass dieser Prozess nun abgeschlossen ist und endlich Klarheit herrscht, wie es weitergeht. Im Gesetz stecken viele wichtige Entscheidungen, die uns künftig helfen werden. Gleichzeitig ist es gelungen, die Region Schritt für Schritt weiterzuentwickeln, etwa durch Investitionen ins Employer Branding und die kontinuierliche Verbesserung unserer Events. Genau dieses tägliche „ein Stück besser werden“ bleibt besonders in Erinnerung.“

Vor wenigen Wochen gab es viele Debatten über mögliche Einschränkungen im Bootsverkehr, steigende Abgaben oder neue Nutzungsregeln – wie sehr schadet diese Diskussion vor Saisonstart den Betrieben?

„Die Diskussion rund um den Bootsverkehr hat im Vorfeld zwar für Verunsicherung gesorgt, konkrete Einschränkungen für die heurige Saison gibt es jedoch nicht. Die geplante Motorbootabgabe tritt erst im nächsten Jahr in Kraft. Zentral ist dabei vor allem, wie mit den zusätzlichen Einnahmen umgegangen wird: Künftig sollen mehrere Millionen Euro gezielt in die Renaturierung der Seen, insbesondere am Wörthersee, fließen. Ich habe sehr dafür gekämpft, dass das Geld tatsächlich auch hier investiert wird. Ziel ist es, die Qualität der Uferbereiche langfristig zu sichern und zu verbessern.“

Das GTI Treffen steht vor der Tür, sind Sie dafür oder dagegen?

„Ich bin für alle Gäste, die sich an die Regeln halten. Wovon ich nichts halte, ist, wenn dann hier 20.000 GTI-Fans bzw. Tuning-Fans anreisen, Straßen blockieren und zusätzlich Lärm erzeugen – das will ja eh keiner. Mit einem klaren Veranstalter und einem strukturierten Ablauf wie letztes Jahr in der Messehale in Klagenfurt, funktioniert das gut und bringt auch wirtschaftlich einen Mehrwert für die Region.“

Mit welcher Herausforderung haben Unternehmen am See zurzeit zu kämpfen?

„Also es gibt zwei große Themen: Das eine sind die Teuerungen, dabei trifft es niemanden so hart wie die Hotellerie und Gastronomie. Das zweite ist die Herausforderung, genügend Arbeitskräfte für die Saison zu finden. Mit gezielten Initiativen versucht man, die Region für Arbeitnehmer attraktiver zu machen und die Betriebe dadurch bei der Mitarbeitersuche zu unterstützen. Das deutlich größere Problem bleibt jedoch die Teuerung. Steigende Mindestlöhne, hohe Energiepreise und teurere Lebensmittel setzen Hotellerie und Gastronomie massiv unter Druck. Es entsteht eine Preisspirale, bei der letztlich die Preis-Leistung entscheidend ist. Stimmt die Qualität, sind Gäste auch bereit, mehr zu zahlen und kommen wieder.“

Welche Überraschung ist heuer für die Saison geplant?

„Die große Überraschung der Saison liegt vor allem in einer neuen, auffälligen Kampagne und einem starken Fokus auf neue Eventformate am Wörthersee. Mit der „Recharge“-Kampagne wollen wir uns bewusst anders positionieren: Statt klassischer Landschaftsbilder steht ein „Auflade“-Symbol im Mittelpunkt, mit der Botschaft, dass man sich hier mental und körperlich aufladen kann. Zusätzlich wird bei den Events stark nachgeschärft: Mehr Wassersport-Angebote und neue Formate wie Surf-, Pumpfoil- und Sportevents rund um den See sollen neue Zielgruppen ansprechen und für frische Impulse sorgen.“

Wie viel Planung steckt eigentlich hinter so einer erfolgreichen Wörthersee-Saison?

„Der Großteil der Vorbereitung liegt tatsächlich in den Betrieben selbst. Sie sind das Rückgrat des Tourismus, nicht nur am Wörthersee, sondern weltweit. Wir können sie dabei nur unterstützen, indem wir Gästeströme gezielt zu uns lenken, die Region sichtbar machen und Angebote laufend weiterentwickeln.“

Was sind die schönsten Seiten an einem Urlaub am Wörthersee, und was haben Sie am Wörthersee selbst noch nie erlebt, was auf Ihrer To-do Liste steht?

„Was ich wirklich cool finde in unserer Region, das vergessen die meisten Leute, sind diese Kontraste, die wir haben. Wir haben den See und den Berg, Haubengastronomie und Würschtelstände, Beach-Clubs sowie freie Seezugänge. Man ist in 10 Minuten im Rosental und hat die totale Ruhe am Berg. Und wenn es da zu ruhig wird, kommt man nach Velden und hat Top-Unterhaltung.“

Was ist Ihr Lieblingsplatz am Wörthersee?