Alko-Lenkerin überschlägt sich und landet im Straßengraben

Eine Alko-Lenkerin (41) verunfallte am Freitagabend auf der L143 Ettendorfer Landesstraße nahe Jakling. Das Fahrzeug touchierte einen Straßenleitpflock und einen Verkehrsspiegel, bevor es im Straßengraben landete.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitag auf der Ettendorfer Landesstraße.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitag auf der Ettendorfer Landesstraße.

Aus bislang unbekannter Ursache kam die 41-jährige Lenkerin aus dem Bezirk Wolfsberg am Freitagabend von der L143 Ettendorfer Landesstraße ab. Dabei touchierte sie einen Straßenleitpflock und einen Verkehrsspiegel, welcher aus der Verankerung gerissen wurde“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion St. Andrä im Lavanttal.

Lenkerin war alkoholisiert

Das Auto überschlug sich und blieb schließlich im Straßengraben auf der Beifahrerseite liegen. „Die Frau konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen“, berichten die Polizisten. Sie wurde nach der Erstversorgung vom Rettungsdienst ins LKH Wolfsberg eingeliefert. „Ein durchgeführter Alkotest ergab eine mittelgradige Alkoholisierung“, so die Exekutive. Der Führerschein wurde ihr daher vorläufig abgenommen.