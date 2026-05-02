Internationale Fachmesse rückt Obstveredelung ins Zentrum

„An zwei Tagen wird hier sichtbar, welche Auswirkungen ein konsequenter Weg, die Heimatverbundenheit und das Wissen um Obstbau, Veredelung und Vermarktung für ein ganzes Tal und auch für den Standort Kärnten bedeuten“, betonen Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) und Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP). Die Wurzeln der Mostbarkeiten liegen im Jahr 1988, als sich Landwirte im Verein „Mostland St. Paul“ zusammenschlossen. Ziel war ursprünglich die Vorbereitung auf die 1. Kärntner Landesausstellung. Nach dem Erfolg dieser Ausstellung beschlossen die Beteiligten aber, die Zusammenarbeit fortzusetzen, um den Obstbau in der Region langfristig zu fördern.

©Landespressedienst/ Erich Varh Am Foto: Landeshauptmann Daniel Fellner bei der Eröffnung der Mostbarkeiten.

Drehscheibe der Obstveredelung

„Das Geheimnis dieses Erfolges ist die unermüdliche Ausdauer von Hans Köstinger und seinem Team“, hielt auch der Landeshauptmann fest. Dem fügt Gruber hinzu: „Mein besonderer Dank gilt dem Verein Mostbarkeiten rund um Obmann Hans Köstinger für die jahrzehntelange Organisation sowie der Jury für ihre fachkundige Arbeit.“ Der Zogglhof wurde ab 1997 unter der Federführung Köstingers und dem Verein zum heutigen Kompetenzzentrum ausgebaut. Die Visionäre verwandelten den Gutshof in eine moderne Drehscheibe für Obstveredelung.