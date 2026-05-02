Überraschender Nachwuchs: Küken schlüpft aus Spar-Ei

In Brückl (St. Veit an der Glan) kam es zu einer kleinen Überraschung. Aus einem Supermarkt-Ei schlüpfte ein Küken. Doch was hat es damit auf sich?

Kürzlich hat ein Küken namens „Piepsi“ in Brückl das Licht der Welt erblickt und es trägt eine besondere Geschichte mit sich. Geschlüpft ist es nämlich aus einem Supermarkt-Ei. Tierfreundin Jenny Irrasch aus Brückl startete den Versuch, Küken selbst auszubrüten.

„Wollte es endlich auch einmal versuchen“

Wie Irrasch der „Kärntner Krone“ erzählt, hat „ein Marder die 15 Hühner meiner Bekannten geholt, und ich wollte es endlich auch einmal versuchen, Küken selbst auszubrüten.“ Gesagt getan. Sie hat sich einen Brutautomaten bestellt. Die Eier stammten teilweise von Hühnern ganz klassisch und einige Eier kaufte sie beim Spar in Brückl. Dann ging es auch schon los.

Nach 21 Tagen war „Piepsi“ da

„Ich konnte es kaum glauben, aber sie hat es geschafft“, teilt Irrasch weiter der „Kronen Zeitung“ mit. Aus den Eiern, die sie beim Spar gekauft hat, schlüpfte dann 21 Tage später „Piepsi“. Das Küken erblickte am 23. März gegen vier Uhr in der Früh das Licht der Welt. Wie so etwas möglich ist? Eine Geflügel-Expertin verriet: „Die Eier können, solange sie befruchtet sind, auch einige Zeit kühl gelagert und erst dann ausgebrütet werden.“ Diese Eier waren beispielsweise nicht kühl gelagert.

Nachwuchs ins Herz geschlossen

„Piepsi“ lebt jetzt in Irraschs Haus in Brückl mit zwei weiteren Küken, sowie Katzen und Hunden. Wenn sie etwas gewachsen sind, dann sollen sie zu ihrer Nachbarin kommen. Ob „Piepsi“ ein Hahn oder eine Henne ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden, heißt es weiter. Ob das Küken dann zur Nachbarin kommt, bleibt auch noch offen, da die Kärntnerin es schon jetzt so sehr ins Herz geschlossen hat. „Vermutlich kann ich mich dann eh nicht von ihr trennen, auch, wenn ich weiß, dass sie es bei meiner Bekannten schön hätte.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.05.2026 um 15:41 Uhr aktualisiert