Auf frostigen Start folgen bis zu 26 Grad: Kärnten erlebt Wetter-Spagat

Warme Jacke in der Früh, Bikini und Badehose am Nachmittag? Kärnten befindet sich derzeit in einem Wechselbad der Temperaturen. Heute kletterten diese nach einem frostigen Start auf bis zu 26 Grad hinauf.

Die Kärntner erleben derzeit eine Wetterachterbahn. Wie berichtet, gab es schon am gestrigen Staatsfeiertag ein Wechselbad der Temperaturen. Auf Minusgrade folgten frühlingshaft, sommerliche Temperaturen, das zeigen aktuelle Messdaten der Geosphere Austria.

Kärnten: Temperatur-Wechselbad

Am Morgen die dicke warme Jacke, am Nachmittag Badehose und Bikini? So fühlt es sich gerade in Kärnten an. In der Früh gibt es teils Minusgrade, wie beispielsweise heute in Weitensfeld im Bezirk St. Veit an der Glan, heute wurden -1,7 Grad gemessen. Mallnitz (0,5 Grad), Hermagor (0,8 Grad) und Gmünd (0,9 Grad) liegen da auch nur knapp darüber. In Völkermarkt wurde ein Temperatur-Minimum von +1,1 Grad gemessen.

Wetter-Achterbahn in Kärnten

Am Nachmittag schaut die ganze Sache völlig anders aus. Mit 1. Mai hat bereits die Badesaison vielerorts in Kärnten begonnen und wie auch ein Lokalaugenschein von 5 Minuten heute beispielsweise am Faaker See zeigte, haben es sich die ersten Badegäste im Bikini und in der Badehose bereits gemütlich gemacht, bei rund 24 Grad am Nachmittag. Auch etwas über 24 Grad gibt es derzeit in Millstatt (24,4 Grad) im Bezirk Spittal an der Drau und in St. Veit an der Glan (24,5 Grad). Warm ist es auch in Dellach im Drautal mit 25,7 Grad. In St. Andrä im Lavanttal werden derzeit 25,6 Grad gemessen und in Ferlach darf man sich über 25,4 Grad freuen.

Temperaturen fallen wieder ab

Wie es vonseiten der Geosphere Austria weiter heißt, fallen die Temperaturen wieder ab. In Weitensfeld beispielsweise gehen sie wieder auf ein Grad zurück und in Villach auf sieben Grad. Der Start in den Sonntag wird dann wohl erneut kühl. Für den Verlauf des Tages werden rund 23 Grad prognostiziert. Möglich seien sogar 27 Grad.