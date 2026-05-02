Unfall auf der Südautobahn sorgt für Stau

In Fahrtrichtung Italien, kurz nach dem Grenzübergang bei Thörl-Maglern ist heute Nachmittag ein Unfall passiert. Es staut sich bereits.

Auf der Autobahn Richtung Italien kam es heute bei der Kärntner Grenze zu einem Unfall.

Auf der Autobahn Richtung Italien kam es heute bei der Kärntner Grenze zu einem Unfall.

Aufmerksame 5-Minuten-Leser wandten sich an die Redaktion und teilten mit, dass es zu einem Unfall bei der Staatsgrenze gekommen ist. Derzeit staut es sich auch im Bereich des Grenzübergangs bei Thörl-Maglern.

Auto und LKW kollidiert

Laut „Antenne Kärnten“ Kärnten ist der Unfall kurz nach der Grenze in Fahrtrichtung Italien passiert. Ersten Informationen zufolge soll es zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem LKW gekommen sein. Augenzeugen berichten, dass auch ein Hubschrauber vor Ort sein soll. Nähere Details sind zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt, diese folgen.

©Leser | Einsatzkräfte sind vor Ort.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.05.2026 um 17:14 Uhr aktualisiert