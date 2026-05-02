Mit Hilfe: Kärntner holt sich und seiner Tochter tausende Euro zurück

Auch die Arbeiterkammer (AK) Kärnten hat in den vergangenen beiden Monaten vielen tausend Menschen beim Steuerausgleich geholfen. So etwa einem Vater und seiner Tochter, die beide vierstellige Summen zurückbekommen haben.

Seit 1. März 2026 ist es für alle Menschen hierzulande möglich, den Steuerausgleich für das Vorjahr zu machen. Wie auch in vielen anderen Bundesländern hat es dazu auch bei der Arbeiterkammer (AK) Kärnten einen Service gegeben, der den Mitgliedern bei der Arbeitnehmerveranlagung helfen soll. Mehr als 9.000 Personen haben sich im März und April im Zuge dessen beraten lassen bzw. dabei helfen lassen, den Steuerausgleich einzureichen, weiß man seitens der AK Kärnten auf Nachfrage von 5 Minuten. Insgesamt hat man so bereits mehr als sechs Millionen Euro zurückgeholt. Der nächste Aktionszeitraum, für den man sich online hier oder telefonisch unter 050 477 anmelden kann, findet von 4. bis 30. Mai statt.

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Kärntner bekommt mit AK-Hilfe über 3.000 Euro

AK-Steuerexpertin Diana Jusic gibt auf Nachfrage von 5 Minuten auch gleich exklusiv ein Beispiel einer Familie, der man beim Steuerausgleich helfen konnte. Eine große Hürde und für viel Verwirrung sorgt nach wie vor der Familienbonus Plus. So hat ein Kärntner etwa nicht gewusst, dass er für seinen nun volljährigen Sohn, der sich noch in schulischer Ausbildung befindet, und seine Tochter, die einer Lehre nachgeht, noch Anspruch auf ebenjenen hat. Dieser ist nämlich an den Bezug der Familienbeihilfe gekoppelt, bei minderjährigen Kindern bekommt man bis zu 2.000 Euro, für volljährige Kinder gibt es immerhin noch bis zu 700 Euro pro Jahr. Für den Vater hat man dadurch und durch die zusätzliche Abschreibung der Pendlerpauschale 3.320 Euro an Steuern zurückgeholt, erinnert sich Jusic.

©AK Kärnten / Helge Bauer

AK hilft auch der Tochter beim Steuerausgleich

Doch damit nicht genug: Gleichzeitig haben sich die Experten nämlich auch noch die Unterlagen der Tochter angesehen. Da sie nur eine niedrige Lehrlingsentschädigung bekommen hat, hat das Mädchen zwar lediglich die Negativsteuer zurückbekommen können, die Gutschrift in der Höhe von 1.277 Euro war dennoch nicht unbeachtlich. Zusätzlich konnte man auch bei ihr noch die Pendlerpauschale für den Weg zur Arbeit geltend machen, womit sich die Gutschrift um weitere 121 Euro erhöht hat. Bei einer antragslosen Arbeitnehmerveranlagung wäre das nicht berücksichtigt worden.

„Dieser Fall widerlegt den Irrglauben, dass sich bei niedrigen Einkommen kein Steuerausgleich auszahlt – im Gegenteil!“ AK-Steuerexpertin Diana Jusic gegenüber 5 Minuten

Die größten Probleme der Kärntner mit dem Steuerausgleich

Auf die Frage hin, wo die Kärntner am meisten Probleme hätten, geht Jusic bis in den März zurück. Gerade zu Beginn der Steueraktion hätte man nämlich noch viele Mitglieder über die neuen Zugangsformen zu FinanzOnline (via ID Austria oder Zwei-Faktor-Authentifizierung) aufklären müssen, die seit Oktober 2025 bestehen. Alles dazu auch hier: Steuerausgleich: Österreicher müssen nach Änderung aktiv werden. Unklarheit bringt auch weiterhin der Familienbonus Plus. Lässt man sich diesen über das Gehalt oder den Lohn auszahlen, muss der Absetzposten auch beim Steuerausgleich beantragt werden, da es ansonsten zu hohen Nachforderungen im mittleren vierstelligen Bereich kommen kann, warnt die Expertin. Sollte es schon zu spät sein und die Nachforderung ist schon eingetrudelt, kann man sich dennoch an die AK wenden, um dagegen vorzugehen. Unklar ist vielen auch, dass Ausgaben etwa für Aus- und Fortbildungen, Computer und Zubehör, Dienstfahrten oder Fahrten im Zusammenhang mit Bewerbungsgesprächen abgesetzt werden können.

Steuerausgleich: Wann man zur AK Kärnten soll

Wann aber sollte man ein Beratungsgespräch bei der Arbeiterkammer in Betracht ziehen? „Vor allem dann, wenn Unsicherheit besteht, welche Ausgaben absetzbar sind (z. B. Werbungskosten, Sonderausgaben, außergewöhnliche Belastungen), oder wenn das Mitglied erstmals einen Steuerausgleich macht oder sich die Lebenssituation geändert hat (z. B. Heirat, Scheidung, Geburt eines Kindes)“, rät Jusic. Abschließend erklärt sie gegenüber 5 Minuten noch: „Unsere Beratung ist kostenlos und hilft, Fehler zu vermeiden und alle steuerlichen Möglichkeiten optimal zu nutzen.“

Familienväter bekommen mehr als 10.000 Euro von der Steuer zurück

Über Erfolgsmeldungen bezüglich des Steuerausgleichs berichten wir übrigens regelmäßig. Erst kürzlich haben uns etwa die Arbeiterkammern aus Niederösterreich und der Steiermark gezeigt, was vor allem mit Kindern möglich ist. So hat ein Grazer etwa eine fünfstellige Summe aufs Konto bekommen: 14.000 Euro in 20 Minuten: So hat sich Grazer viel Geld geholt. Aber auch in Niederösterreich hat es eine richtig hohe Rückzahlung gegeben: Steuerausgleich: Österreicher bekommt auf einen Schlag 12.500 Euro.