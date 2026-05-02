Hubschraubereinsatz: Motorradfahrer bei Unfall mit Auto schwer verletzt

Heute Vormittag kam es zu einem schweren Unfall beim Wurzenpass. Ein Motorradfahrer musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Am heutigen Samstag, dem 2. Mai 2026, lenkte ein Mann gegen elf Uhr sein Auto talwärts über den Wurzenpass. Zur gleichen Zeit fuhr ein 48-jähriger Italiener mit seinem Motorrad in einer Gruppe bergauf. Dann kam es zu einem Unglück.

Von Motorrad geschleudert

„In einer Kurve geriet der 48-Jährige aus bislang unbekannter Ursache im Zuge eines Ausweichmanövers ins Schleudern, prallte gegen die Leitschiene und wurde vom Motorrad geschleudert“, teilt die Polizeiinspektion Arnoldstein mit. Nach der Erstversorgung durch einen First Responder wurde der 48-Jährige mit schweren Verletzungen vom Rettungshubschrauber RK 1 in das LKH Villach geflogen. Während des Rettungseinsatzes war die B109 Wurzenpass Straße für den gesamten Verkehr gesperrt.