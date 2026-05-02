Rollender Frühling: Genussradtour rund um den Klopeiner See

Frühlingszeit ist Radlzeit: Wenn die Temperaturen steigen und die Kärntner Seen in der Sonne glitzern, gibt es nichts Schöneres, als die Natur vom Sattel aus zu erkunden. Am Freitag, 8. Mai gibt es eine Genussradtour.

Die Tour startet mit einem besonderen Fokus auf die Beweglichkeit: Bevor in die Pedale getreten wird, gibt es eine Pilates-Aufwärmrunde. Die Route führt über ca. 40 bis 45 Kilometer durch die idyllische Umgebung des Klopeiner Sees. Da es sich um eine einfache Genussradtour handelt, steht das gemeinsame Erleben und die Freude an den tollen Ausblicken im Vordergrund – perfekt für alle, die das Kärntner Seenland ohne Zeitdruck genießen möchten. Anmeldung bei Charly Falke unter der Telefonnummer 0664/9948952.

Alles auf einem Blick: Wann: Freitag, 8. Mai 2026

Start: 10 Uhr

Treffpunkt: Tourismusinformation Klopeiner See

Programm: Pilates-Aufwärmung & anschließende Radtour

Distanz: ca. 40–45 km

„Gesundheit fördern, Kärnten bewegen“

Regelmäßige Bewegung im Freien ist ein echtes Allheilmittel. Sie senkt nicht nur das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und psychische Leiden, sondern stärkt auch die Knochen und beugt Übergewicht vor. Kurz gesagt: Wandern trägt maßgeblich zu einem gesunden Altern bei. Die Initiative bietet das ganze Jahr über ein breites Spektrum an Aktivitäten – von Walkingerlebnissen bis hin zu SUP-Spaß im Sommer. Ziel ist es, die Kärntnerinnen und Kärntner zu einem aktiven Lebensstil zu motivieren.

Die 10.000er Challenge: Sammelst du schon Höhenmeter?

Ein besonderes Schmankerl für alle Motivierten ist die 10.000er Challenge. Das Ziel ist sportlich, aber machbar: Über das Jahr verteilt sollen 10.000 Höhenmeter gesammelt werden – und zwar aus eigener Kraft (zu Fuß, am Seil oder mit dem Bike ohne E-Unterstützung). Jede Aktivität kann ganz einfach per Smartphone oder GPS-Uhr aufgezeichnet und über einen persönlichen Account hochgeladen werden. Wer die 10.000er-Marke knackt, darf sich über eine wohlverdiente Finisher-Medaille freuen. Mehr dazu hier.