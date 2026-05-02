Sirenenalarm: Anhänger löste sich während der Fahrt von Auto

Heute kam es am späten Nachmittag auf der Friesacher Straße zu einem Schreckmoment. Während der Fahrt löste sich plötzlich der Anhänger vom Zugfahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn.

Heute rückten zwei Kärntner Feuerwehren aufgrund eines Verkehrsunfalles auf die Friesacher Straße aus.

Heute rückten zwei Kärntner Feuerwehren aufgrund eines Verkehrsunfalles auf die Friesacher Straße aus.

Die Freiwillige Feuerwehren Friesach und Micheldorf rückten aus. Ein Anhänger löste sich während der Fahrt vom Zugfahrzeug und kam auf der Gegenfahrbahn an der Leitschiene zum Stillstand, teilen die Florianis mit. Darauf befanden sich drei Motorräder. Die Lenkerin war ein 19-Jähriger.

Glück im Unglück

Glücklicherweise befand sich zu diesem Zeitpunkt kein entgegenkommendes Fahrzeug im Gefahrenbereich, heißt es. Die Kärntner Polizei informiert in einer Aussendung darüber, dass ein 49-Jähriger mit einem Kleintransporter noch rechtzeitig ausweichen konnte und somit eine Kollision verhindert wurde.

Erheblicher Sachschaden

Die Friesacher Bundesstraße musste für die Dauer der Bergungsarbeiten durch die Freiwilligen Feuerwehren Friesach und Micheldorf sowie zur Bindung ausgetretener Flüssigkeiten kurzzeitig gesperrt werden. Mit viel Muskelkraft wurde dann der Anhänger wieder aufgestellt und gesichert, so die Florianis. In weiterer Folge wurde die Fahrbahn gereinigt, sowie ausgelaufene Betriebsmittel gebunden. Ebenfalls im Einsatz stand die Polizei, die abschließend mitteilt, dass an den Motorrädern erheblicher Sachschaden entstand. Der Autofahrer wird wegen des Verdachts der Gefährdung der körperlichen Sicherheit bei der Staatanwaltschaft angezeigt.

©FF Friesach | Heute kam es am späten Nachmittag auf der Friesacher Straße zu einem Schreckmoment.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.05.2026 um 20:03 Uhr aktualisiert