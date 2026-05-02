Waldbrand im Lesachtal: „Nur noch einzelne Glutnester“

Das Feuerinferno hat das Lesachtal in Atem gehalten. Seit der Waldbrand unter Kontrolle gebracht werden konnte, laufen die Löscharbeiten wie gewohnt weiter. Bürgermeister Bernhard Knotz gibt im Interview mit 5 Minuten ein Update.

Nach dem verheerenden Brand im Lesachtal, welcher eine Fläche von rund 110 Hektar einnahm, ist die Lage derzeit unverändert. Es wird nach wie vor gegen versteckte Glutnester gekämpft, doch ein Ende des Löscheinsatzes beziehungsweise ein „Brand aus“ rückt immer näher – wenn alles nach Plan läuft.

Brandwachen vor Ort

Bernhard Knotz, Bürgermeister des Lesachtals, beschreibt die Lage als unverändert. Nachdem das Feuer unter Kontrolle gebracht werden konnte, ging die aufwendige Bekämpfung von Bodenfeuern weiter. Auch hinzu kamen F-KAT-Bereitschaften. Wir haben berichtet. Knotz teilt mit: „Es ist alles abgezogen worden, außer die Brandwachen der Feuerwehren vor Ort.“ Hauptsächlich im Einsatz stehen die Feuerwehren Maria Luggau und St. Lorenzen, sowie auch ein Löschtank.

Positive Nachricht: Nur noch vereinzelte Glutnester

Die Bekämpfung der Glutnester gestaltete sich für die Bodentruppen als sehr aufwendig. Doch es gibt eine gute Nachricht, wie der Bürgermeister weiter informiert, denn „es sind nur noch einzelne Glutnester.“ Die Lage muss jedoch nach wie vor beobachtet werden, da das Brandmaterial in den unzugänglichen Lagen weiter brennen könnte, so Knotz. Das ganze vom Feuer betroffene Gebiet wird außerdem immer wieder durchfahren und überprüft.

Ende rückt näher

Knotz teilt weiter mit, dass hier sehr behutsam vorgegangen wird. Ein Ende rückt immer näher, so der Bürgermeister: „Wenn alles funktioniert, könnte eventuell Anfang nächster Woche ‚Brand aus‘ gegeben werden.“ Die Einsatzkräfte sind nach wie vor gefordert.

©FF Tröpolach | Die Brandbekämpfung am Boden läuft nach wie vor im Lesachtal.

Verkehrssituation der B111: Einspurig befahrbar

Wie bereits berichtet, ist auch die Verkehrssituation der B111 zwischen St. Lorenzen und Maria Luggau ein kritischer Punkt. Seit Brandausbruch wurde die Straße gesperrt. Das blieb auch im Verlauf der Löscharbeiten so. Es besteht hier die Gefahr von Steinschlägen, daher wurden Maßnahmen, wie die Errichtung von Betonwänden ergriffen. „Derzeit ist die B111 einspurig befahrbar und das bleibt auch aktuell so, bis beobachtet werden kann, wie sich die Situation mit den Steinschlägen verhält“, so Knotz weiter. Zurzeit würde es gut aussehen, „aber wir müssen die Situation noch weiter beobachten.“