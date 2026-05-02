Kreativer Floristen-Nachwuchs zeigt bei Lehrlingswettbewerb sein Können

Floristik ist weit mehr als bloße Dekoration. Es ist viel mehr ein Handwerk, das Kreativität, Technik und ein feines Gespür vereint. Im Schloss Porcia bot sich auch heuer wieder die Gelegenheit, genau das unter Beweis zu stellen. Der Landeslehrlingswettbewerb wurde einmal mehr zur Bühne für junge Talente, die ihr Können eindrucksvoll zeigten. Das Motto lautete „Sunshine Skills-Florales Handwerk im Land der Sonne“.

Handwerkliches Geschick unter Beweis

Die Lehrlinge im dritten Ausbildungsjahr hatten mehrere Aufgaben zu bewältigen, bei denen sie ihr handwerkliches Geschick und ihre gestalterischen Ideen unter Beweis stellen mussten. Gefordert waren unter anderem ein klassischer Brautstrauß, ein würdevoller Trauerschmuck sowie eine freie Themenarbeit. Von der Planung über die Materialauswahl bis hin zur fertigen Präsentation lag alles in der Verantwortung der Teilnehmer. Eine Jury aus Fachleuten nahm die Arbeiten genau unter die Lupe und bewertete neben der Technik auch Kreativität, Farbgestaltung und Gesamteindruck. Auch Landesinnungsmeister Kurt Glantschnig zeigte sich beeindruckt von den Leistungen: „Floristik lebt vom Gefühl und vom handwerklichen Können gleichermaßen. Es ist schön zu sehen, mit wie viel Engagement und Ideen die jungen Leute an ihre Aufgaben herangehen.“

Das sind die besten drei Teilnehmerinnen 1. Platz: Christina KRATZWALD, Lehrbetrieb Marko Damara Maria, Villach 2. Platz: Franziska DULLNIG, Lehrbetrieb Wastl Bernhard Kurt, Feistritz Drau 3. Platz: Lea PROSEGGER, Lehrbetrieb Longitsch Gerlinde Barbara, Althofen Alle drei Gewinnerinnen werden Kärnten beim Bundeslehrlingswettbewerb (18. bis 21. Juni 2026) in Pamhagen (Burgenland) vertreten.