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Ein Bild auf 5min.at zeigt den Faaker See.
Die Kärntner erwartet ein sommerlich warmer Sonntag.
Kärnten
02/05/2026
Prognose

Bis zu 27 Grad: Traumhaftes Sonntagswetter in Kärnten erwartet

Der Sonntag beginnt in Kärnten wieder wolkenlos. Wie der Tag verläuft, erfährst du hier.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(63 Wörter)

„Am Nachmittag zeigen sich ein paar dünne Wolken, welche den Sonnenschein aber nicht trüben. Im Tagesverlauf kommt Südwestwind auf und es wird sommerlich warm“, wissen die Meteorologen der Geosphere Austria. In der Früh bewegt sich die Temperatur zwischen frischen einem und sieben Grad, am Nachmittag sind 23 bis 27 Grad zu erwarten.

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