Bis zu 27 Grad: Traumhaftes Sonntagswetter in Kärnten erwartet

„Am Nachmittag zeigen sich ein paar dünne Wolken, welche den Sonnenschein aber nicht trüben. Im Tagesverlauf kommt Südwestwind auf und es wird sommerlich warm“, wissen die Meteorologen der Geosphere Austria. In der Früh bewegt sich die Temperatur zwischen frischen einem und sieben Grad, am Nachmittag sind 23 bis 27 Grad zu erwarten.