Charterflüge: SeniorenReisen fliegen ab Klagenfurt ans Schwarze Meer

Auch dieses Jahr haben wieder zahlreiche Gäste die Möglichkeit aus Kärnten die Möglichkeit entspannt und direkt in die Urlaubsdestination zu kommen. In diesem Jahr führt die Reise an die bulgarische Schwarzmeerküste: Angeflogen wird Varna, von wo aus es weiter in das Seebad Albena geht – bekannt als „Perle“ der Region und geschätzt für seine weitläufigen Strände, gepflegten Anlagen und idealen Bedingungen für einen entspannten Urlaub, teilt der Airport Klagenfurt in einer Aussendung mit.

Drei Abflüge geplant

Insgesamt sind drei Abflüge zum Frühjahrstreffen im Flugplan, jeweils samstags im Mai. Zum Einsatz kommt ein Airbus A320 der Airline Freebird Airlines, der die Reiseteilnehmer bequem und direkt an ihr Urlaubsziel bringt, heißt es weiter. Gerlinde Zehetner, Geschäftsführerin des Pensionistenverbandes Österreichs und von SeniorenReisen: „Wir freuen uns über die jahrzehntelange Zusammenarbeit mit dem Flughafen Klagenfurt. Als einer der wenigen Reiseveranstalter Österreichs bieten wir Abflüge von allen regionalen Flughäfen und bringen mit exklusiven Charterflügen österreichweit rund 4.000 Gäste nach Varna/Albena.“

„Erfreut sich seit Jahren großer Beliebtheit“

Maximilian Wildt, Geschäftsführer am Flughafen Klagenfurt, freut sich über den Start der diesjährigen Charterflüge: „Die langjährige Kooperation mit SeniorenReisen ist ein wesentlicher Bestandteil unseres touristischen Angebots. Dieses Reiseformat bietet ein hervorragend abgestimmtes Gesamtpaket und erfreut sich seit Jahren großer Beliebtheit. Es ist ein tolles Angebot für unsere reiselustigen Kärntner Senioren und zeigt, wie wichtig maßgeschneiderte Urlaubsprodukte ab Klagenfurt sind.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.05.2026 um 21:27 Uhr aktualisiert