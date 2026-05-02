Autofreier Tag am Ossiacher See: Was du wissen solltest

Am Sonntag gehört der Ossiacher See ganz den Sportbegeisterten - ganz ohne Autos. Auch kündigte sich bereits Kaiserwetter an.

Am Sonntag, dem 3. Mai 2026, gibt es rund um den Ossiacher See von 10 bis 15 Uhr Straßensperren für den motorisierten Verkehr.

Am Sonntag, dem 3. Mai 2026, gibt es rund um den Ossiacher See von 10 bis 15 Uhr Straßensperren für den motorisierten Verkehr.

Kürzlich ging der autofreie Tag am Wörthersee über die Bühne und nun ist der Ossiacher See dran. Radler, Läufer und Skater haben am Sonntag, dem 3. Mai 2026, die Möglichkeit wieder den See ohne Motorenlärm zu genießen. Es wird auch zahlreiche Straßensperren geben.

Blaue Strecke: Im Uhrzeigersinn

Es gibt eine blaue, orange und eine grüne Strecke. Die blaue Strecke ist rund 27 Kilometer lang und führt rund um den See. Sie beginnt in Annenheim auf Höhe der Kanzelbahn und führt über die Sattendorf, St. Urban, Bodensdorf, Steindorf an den Ostrand des Ossiacher Sees, heißt es. Weiter geht es durch das Bleistätter Moor und das Südufer entlang über Ossiach, Heiligengestade und Berghof nach St. Andrä und schließlich wieder zurück nach Annenheim. Man kann an jeder Stelle einsteigen. Für diese Strecke gilt die Einbahnregelung im Uhrzeigersinn. Um die Einhaltung dieser Regelung wird der Sicherheit halber eindringlich gebeten.

Orange Strecke: Das gilt es zu beachten

Für den motorisierten Verkehr gesperrt ist die Ossiacher Straße beginnend in Feldkirchen am Hauptplatz und dem gekennzeichneten Streckenverlauf folgend. Für Radfahrer und Skater ist die Ossiacher Straße bis zur Kreuzung Bleistätter Moor-Landesstraße in beide Richtungen befahrbar, wird weiters informiert.

Grüne Strecke: Radweg von Feldkirchen nach Steindorf

Auch der Radweg von Feldkirchen nach Steindorf kann benutzt werden Hier gibt es keine Sperrmaßnahmen. Eine wichtige Anmerkung: Es wird betont, dass der Radweg für Skater nicht geeignet ist, da es sich stellenweise um eine Schotterstrecke handelt.

©www.ossiachersee-autofrei.at Hier siehst du die einzelnen Strecken.

Straßensperre von 10 bis 15 Uhr

Die Strecke ist von zehn bis 15 Uhr für den motorisierten Verkehr gesperrt. Bereits ab neun Uhr werden die Absperrmaßnahmen eingeleitet. Notwendige Erledigungen sollten also noch davor eingeplant werden. Um 15 Uhr wird die Strecke dann wieder für den motorisierten Verkehr freigegeben. Abschließend wird noch erwähnt, dass Parkplätze bei der Kanzelbahn Annenheim gesperrt sind. Alle Informationen findest du auch online auf der Website.