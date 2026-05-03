Betrüger holte Bankomatkarte an Haustür ab: 83-Jähriger verlor viel Geld

Alles begann am Vormittag des 1. Mai mit einer SMS, die angeblich von der ÖGK stammte. Ein 83-Jähriger wurde aufgefordert seine Daten zu aktualisieren. Dann nahm das Unglück seinen Lauf.

Ein 83-Jähriger Mann wurde im Zuge eines Betrugs um mehrere tausend Euro gebracht.

Ein 83-Jähriger Mann wurde im Zuge eines Betrugs um mehrere tausend Euro gebracht.

Kurz nach der Nachricht, die angeblich von der ÖGK stammte, läutete das Telefon. Am anderen Ende meldete sich ein vermeintlicher IT-Mitarbeiter seiner Hausbank. Dem Mann wurde aufgetischt, dass es ein Sicherheitsproblem beim Onlinekonto geben würde und daher dringender Handlungsbedarf bestehe.

Fernzugriff über Laptop

Der 83-Jährige ließ dazu verleiten, dem Unbekannten einen Fernzugriff auf seinen Laptop zu gewähren. Doch es wurde noch viel dreister: Anschließend erklärte der vermeintliche Bankmitarbeiter, dass die Bankomatkarte aus Sicherheitsgründen gesichert und der Polizei übergeben werden müsse.

Bankomatkarte abgeholt

„Die Bankomatkarte wurde noch am selben Abend von einem unbekannten Mann abgeholt. Dem 83-Jährigen entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro“, teilt die Kärntner Polizei mit.