Großeinsatz: 100 Florianis bekämpften Gebäudebrand – Rinder gerettet

In der Nacht auf den heutigen Sonntag brach plötzlich ein Großbrand in einem Wirtschaftsgebäude in Flattach aus und brannte bis. Darin befanden sich auch 18 Rinder.

Das Feuer brach gegen 1.20 Uhr aus. Das Wirtschaftsgebäude in Flattach (Spittal an der Drau) grenzt direkt an das Wohnhaus an. Beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehren sowie mehrerer Polizeistreifen stand das Gebäude bereits in Vollbrand.

18 Rinde konnten sich aus Gebäude retten

Die 18 dort gehaltenen Rinder konnten sich selbstständig aus dem brennenden Gebäude retten. Sie wurden wenig später von den Besitzern unverletzt eingefangen und in Sicherheit gebracht, teilt die Polizeiinspektion Obervellach.

Bis auf die Grundmauern niedergebrannt

Das Wirtschaftsgebäude brannte bis auf die Grundmauern nieder. Die Löscharbeiten, an denen rund 100 Einsatzkräfte mit 11 Fahrzeugen der Feuerwehren Penk, Obervellach, Stall, Tresdorf und Flattach beteiligt sind, dauern derzeit noch an, wird abschließend mitgeteilt.