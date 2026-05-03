Beziehungsstreit eskaliert: Frau verletzt, Mann geht auf Polizisten los

Ein Streit zwischen einem Mann und seiner Partnerin lief gestern Nacht völlig aus dem Ruder. Die Frau wurde verletzt und wählte den Notruf. Dann ging der Mann auf die Polizisten los.

Gestern kam es zu einem nächtlichen Polizeieinsatz in Klagenfurt, bei dem ein Mann festgenommen wurde.

Gestern kam es zu einem nächtlichen Polizeieinsatz in Klagenfurt, bei dem ein Mann festgenommen wurde.

In der Nacht auf den heutigen Sonntag kam es in Klagenfurt gegen 0.10 Uhr im Zuge eines Beziehungsstreits zwischen einem Mann (37) und einer Frau (30) zu einer Eskalation. Die Frau erlitt dabei Verletzungen im Gesichtsbereich und setzte den Notruf ab, teilt die Kärntner Polizei mit.

Schlug auf Polizisten ein – Festnahme

Während der Sachverhaltsaufnahme durch die Beamten vor Ort verhielt sich der 37-Jährige plötzlich aggressiv, ging auf die Polizisten los. Er versuchte sie aus der Wohnung zu drängen und schlug auf sie ein. In der Folge wurde er festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum eingeliefert. Gegen den Mann wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Zudem wird er wegen des Verdachts des versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt der Staatsanwaltschaft angezeigt.