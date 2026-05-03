Die Boomer als Bankomat

Nach den neuesten Steuerplänen besagter Republik sind die Pensionisten genau das: der Bankomat der Bundesregierung.

1,8 Millionen Bürger über 65

Jeder fünfte Österreicher und auch jede fünfte Österreicherin ist über 65 Jahre alt. Genauer gesagt reden wir von 20,7 Prozent oder 1,8 Millionen Bürgern dieser Republik. Dabei bleibt es aber nicht. Die Gruppe der über 65-Jährigen wächst. Bis zum Jahr 2040 wird erwartet, dass diese Zahl auf etwa 2,5 Millionen Menschen ansteigt (ein Anteil von ca. 26 Prozent). Nur so nebenbei: Das Bundesland Kärnten hat jetzt bereits die älteste Bevölkerung, 24 Prozent der Menschen zwischen Glockner und Koralm sind aktuell schon über 65.

Die Beliebtheit der Finanzminister

Dieser Tage wurden die neuesten Sparpläne der Bundesregierung, die sich in einem Doppelbudget für 2027 und 2028 wiederfinden sollen, publik. Finanzminister Markus Marterbauer ist ja auf der Suche nach jedem Cent. „Ich nehme alles, was ich kriegen kann“, wird er zitiert. Nun ist Österreich kurioserweise jenes Land, in dem die Finanzminister stets zu den beliebtesten Figuren im politischen Schach zählten und zählen. Erwähnt seien nur Namen wie Stephan Koren, Hannes Androsch, Franz Vranitzky, Andreas Staribacher, Viktor Klima und ja, auch Karlheinz Grasser. Diese Beliebtheit wurzelt vielleicht in der Habsburgischen Geschichte das Landes. Die Habsburger waren ja auch permanent pleite, daraus könnte eine Mischung aus Mitleid und Akzeptanz entstanden sein. Aber das ist eine andere Geschichte.

©Parlamentsdirektion/ Thomas Topf Am Foto: Finanzminister Markus Marterbauer

Boomer gehen scharenweise in Pension

Nun sollen also nach den Plänen der Regierung wieder einmal die Pensionisten geschröpft werden, man nimmt ihnen indirekt Geld weg. Die Pensionen sollen unter der Inflationsrate erhöht werden, was logischerweise einem Verlust gleichkommt. Die wohlerworbenen Pensionen werden also indirekt gekürzt. Jetzt ist diese Generation der Boomer, die zur Zeit scharenweise in Pension geht, wirklich keine, der man mangelndes Solidaritätsgefühl nachsagen kann. Bei guten Gründen und ausreichend erklärter Notwendigkeit lassen die Boomer durchaus mit sich reden. Aber so? Wo bleibt denn der Politiker, der sich traut, die Wahrheit zu sagen? Dass wir bei ständig steigender Lebenserwartung nicht wie seit Menschengedenken mit 65 in Pension gehen werden können. Außer einigen Neos-Volksvertretern wagt es niemand die Anhebung auf 67 auch nur laut zu denken.

Wo wird das hinführen?

Oder: Wo bleiben die Kürzungen der Parteienförderungen oder der Politikergagen? Da wären auch einige Bankomaten zu entdecken. Wo bleiben mutige Föderalismusreformen? Wo sind die wirkungsvollen, aber für die Menschen erträglichen Reformen im Gesundheits- und Sozialbereich? Wer wagt es, den Förder- und Subventionsdschungel zu durchforsten? Alles in allem, reiht sich hier eine Leermeldung an die andere. Aber die Pensionisten schröpfen, das scheint einfach und wirkungsvoll. Es ist aber noch etwas, nämlich politisch höchst unklug. Aber offenbar checkt niemand in der Regierung, dass es dabei nicht um ein reines Rechenexempel geht, sondern um ein höchst sensibles und emotionales Thema. Politik lebt aber mehr von Emotio als von Ratio, also von Gefühlen anstatt von Verstand. Die FPÖ braucht nur warten und nichts tun, erzürnte Rentner werden ihr zuhauf zulaufen. Neben einem ohnehin bereits initierten Volksbegehren werden die Blauen vermutlich schon die ersten Inserate fertig haben, in denen der Regierung Pensionsraub vorgeworfen werden wird. Aber ÖVP, SPÖ und Neos ist das entweder egal oder sie bemerken es nicht oder die Republik ist noch viel mehr pleite als bekannt. Alle drei Varianten sind gleich schlecht.

Inside Kärnten – Kommentare und Analysen von Fritz Kimeswenger Mag. Fritz Kimeswenger (66) Studium der Geschichte und Philosophie Journalist seit 1984 bei Volkszeitung, der Standard und Kronenzeitung. Viele Jahre Ressortleiter Landespolitik der Krone Kärnten und Kolumnist („Kärnten inoffiziell“). In unserer 5-Minuten-Rubrik „Inside Politik“ werden wir bedeutende Entscheidungen, Wendungen und Geschehnisse analysieren und kommentieren. Immer unter der Prämisse „Der Leser zuerst“.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.05.2026 um 09:34 Uhr aktualisiert