Gratis-Startplätze für Nachwuchsläufer beim Wörthersee Trail Festival

Junge Sportbegeisterte dürfen sich freuen, denn die Teilnahme an sämtlichen Kinder- und Jugendläufen beim Wörthersee Trail Festival ist für sie kostenlos.

Kinder und Jugendliche für den Sport begeistern – dieses Ziel verfolgen Landesjugendreferent Peter Reichmann und die Naturfreundejugend Kärnten gemeinsam, heißt es in einer Aussendung des Landes Kärnten. Durch diese Kooperation konnte ein besonderes Angebot geschaffen werden: Die Teilnahme an sämtlichen Kinder- und Jugendläufen beim Wörthersee Trail Festival ist für die jungen Sportbegeisterten kostenlos.

„Starkes Zeichen für die Nachwuchsförderung“

„Mit dieser Initiative setzen wir gemeinsam ein starkes Zeichen für die Nachwuchsförderung und leisten einen Beitrag, um Kinder und Jugendliche nachhaltig für Bewegung und Sport in der Natur zu begeistern“, ist sich Reichmann sicher. Die Kinderläufe finden am Freitag, den 8. Mai 2026 ab 17 Uhr in Pörtschach (Seepromenade) statt.

Insgesamt 200 Startplätze

Seinen Dank richtet Jugendreferent LR Reichmann an das Organisatoren-Team: „Die gute Zusammenarbeit zeigt, was möglich ist, wenn alle an einem Strang ziehen. Mit der kostenlosen Teilnahme schaffen wir auch in diesem Bereich echte Chancengleichheit.“ Insgesamt stehen 200 Startplätze zur Verfügung und bieten jungen Sportler die Möglichkeit, erste Wettkampferfahrungen in einem motivierenden Umfeld zu sammeln. Neben einem abwechslungsreichen und sportlichen Event erwartet die Nachwuchsläufer ein Finisherpaket mit Geschenk und Medaille. Als besonderes Highlight erhalten alle jungen Läufer im Anschluss eine wohlverdiente Stärkung: eine Eiskugel im Strandleben.

„Basis für langfristige Freude an Bewegung“

„Unser Ziel ist es, möglichst viele Kinder und Jugendliche für Bewegung in der Natur zu begeistern. Wenn wir ihnen durch solche Angebote einen einfachen und kostenlosen Zugang zum Sport ermöglichen, schaffen wir die Basis für langfristige Freude an Bewegung“, heißt es von den Naturfreunden Kärnten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.05.2026 um 10:38 Uhr aktualisiert