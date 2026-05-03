St. Veit schließt 2025 ab: „Defizit konnte spürbar verringert werden“

„Trotz anhaltender Herausforderungen durch hohe Transferleistungen, Investitionsbedarf und eine gedämpfte konjunkturelle Entwicklung konnte das Defizit im ordentlichen Haushalt gegenüber dem Vorjahr deutlich reduziert werden“, wird in einer Aussendung mitgeteilt.

Gezielte Maßnahmen gesetzt

Der Haushaltsabgang sei durch gezielte Maßnahmen, wie die Senkung eigener Ausgaben, eine morderate Steigerung der Abgabenerträge und leicht wachsende Ertragsteile abgefedert worden. Kostensteigerungen wurden nach Möglichkeit durch Einsparungen kompensiert, heißt es weiter. Investitionen dienen der Stabilisierung der Einwohnerzahl, der Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandorts sowie dem verantwortungsvollen Umgang mit dem Vermögen, wird mitgeteilt.

Künftige Pläne

Die Infrastruktur soll erhalten, verbessert und ausgebaut werden, um St. Veit als attraktiven Standort für Wohnen, Wirtschaft und Tourismus zu sichern. Weitere zentrale Aufgaben umfassen das Feuerwehrwesen, Bildung und Kinderbetreuung, Sport und Kultur, die Freizeitinfrastruktur sowie die Unterstützung der örtlichen Vereine und der Wirtschaft. Soweit möglich, sollen freiwillige Leistungen aufrechterhalten werden, da sie wesentlich zur Lebensqualität der Gemeinde beitragen, heißt es.

48,7 Millionen Euro Erträge – 46, 4 Millionen Euro Aufwendungen

Insgesamt verzeichnet die Stadtgemeinde St. Veit an der Glan im Jahr 2025 in der operativen Gebarung Erträge im ordentlichen Haushalt von rund 48,7 Millionen Euro, dem stehen Aufwendungen in Höhe von 46,4 Millionen Euro gegenüber. Im Rechnungsabschluss 2025 wird in der operativen Gebarung ein Überschuss in der Höhe von rund 2,4 Millionen Euro erzielt. Das Ergebnis konnte um rund 1,97 Millionen Euro gegenüber dem Voranschlag verbessert werden, wird weiters mitgeteilt. Auch in der investiven Gebarung optimierte sich das prognostizierte Ergebnis um rund 3,4 Millionen Euro. Der Nettofinanzierungssaldo beträgt 2025 minus 3 Millionen Euro. Der Saldo der Finanzierungstätigkeit beträgt aufgrund der Darlehensaufnahme für die Wohnhaussanierungsprojekte 4,1 Millionen Euro. Gesamt schließt St. Veit die voranschlagswirksame Gebarung der Finanzierungsrechnung mit einem Plus von rund 1,1 Millionen Euro ab, so vonseiten der Stadtgemeinde.

Herausforderungen bleiben bestehen

Bürgermeister Martin Kulmer betont: „Der Rechnungsabschluss 2025 zeigt, dass unser Sparkurs erste Früchte trägt – das Defizit konnte spürbar verringert werden. Gleichzeitig investieren wir weiter konsequent in die Zukunft unserer Stadt. Die anhaltend hohen Umlagen und Transferleistungen bleiben jedoch eine große Belastung. Unser Ziel bleibt ein nachhaltig ausgeglichener Haushalt, ohne die Leistungsfähigkeit der Stadt für die Bürgerinnen und Bürger zu gefährden.“ Er erklärt weiter: „2025 haben wir trotz enger Budgetsituation viele konkrete Projekte realisiert – von der Sanierung unserer Infrastruktur bis hin zu wichtigen Investitionen in Bildung und Freizeit. Das zeigt: St. Veit steht nicht still, sondern entwickelt sich zum Wohle unserer Bürgerinnen und Bürger weiter.“