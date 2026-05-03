Kirchtagssaison startet: Gailitzer Burschenschaft lädt zu Brauchtumsfest

Nun ist es wieder so weit: Der Start der Kirchtagssaison steht kurz bevor und den Auftakt macht die Gailitzer Burschenschaft. Die Vorbereitungen laufen bereits.

In Gailitz wird wieder zum Brauchtumsfest geladen. Dieses findet heuer am Wochenende vom 9. bis 11. Mai statt. Traditionell in einem Festzelt vor dem Gasthof Satz. Der Kirchtag ist vor allem für sein Kufenstechen bekannt.

Kirchtag in Gailitz rund um Muttertag

Heuer findet das „Kufenstechen der ledigen Konta“ am Sonntag, dem 10. Mai 2026, und das „Kufenstechen der verheirateten Konta“ am Montag, dem 11. Mai 2026, statt. Dem Sieger winkt dann das Siegerkranzl. Am Samstag davor gibt es sogar noch ein Kinderkufenstechen und eine Reitermesse.

©zVg. / KK Das Siegerkranzl wird von Hand gefertigt.

Lindentanz und Livemusik

Die Besucher erwarten aber noch weitere Highlights wie ein Lindentanz und Livemusik. Mit dabei sind die „Voxlkrocha“ und „die Längdorfer“ am Sonntag, sowie am Montag „die Hiko’s“. Karten für Sonntag sind bei allen Mitgliedern der Burschenschaft und der Konta Gailitz erhältlich.