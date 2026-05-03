Vom Schulprojekt zur Forschungsidee: Wettbewerb an der FH Kärnten

Über 200 Schüler aus sieben Bundesländern begeistern mit ihren Erfindungen beim Maturaprojekt-Wettbewerb. Das besondere: Alle Projekte haben den Fokus reale Herausforderungen zu lösen.

Ein Drohnensystem, das sich im Einsatz selbst mit Energie versorgt. Eine Fischzucht, die wirtschaftliche und ökologische Faktoren neu denkt. Oder ein Assistenzsystem, das Menschen mit neurologischen Erkrankungen wieder selbstständig spielen lässt: Drei Beispiele – stellvertretend für viele – aus dem diesjährigen Maturaprojekt-Wettbewerb an der FH Kärnten.

Konkrete Lösungen für Herausforderungen finden

Von technologischen Lösungen für sicherheitsrelevante Anwendungen über nachhaltige Konzepte in der Lebensmittelproduktion bis hin zu Innovationen mit direktem gesellschaftlichem Nutzen – und damit von Engineering und IT über Gesundheit und Soziales sowie Wirtschaft und Management bis hin zu Bau und Architektur. Allen Projekten gemeinsam ist der Fokus auf reale Herausforderungen – und der Anspruch, konkrete, umsetzbare Lösungen zu entwickeln, heißt es vonseiten des Lehrinstituts.

Barrierefreier Spielassistent

Besonders eindrücklich zeigt das Projekt „Boards without Barriers“, welches Potenzial in den Einreichungen steckt: Ausgehend von einer persönlichen Betroffenheit entstand ein barrierefreier Spielassistent, der Menschen mit neurologischen Erkrankungen wieder selbstständiges Spielen ermöglicht. Ein zweiachsiger Roboter bewegt dabei Spielfiguren, während ein speziell entwickeltes Eingabegerät auch bei motorischen Einschränkungen bedienbar bleibt.

Einreichungen von über 200 Schülern

Über 200 Schüler aus sieben Bundesländern präsentierten beim diesjährigen Maturaprojekt-Wettbewerb am Freitag, 24. April 2026, an der FH Kärnten ihre Arbeiten und stellten sich dem Feedback einer Fachjury sowie Vertretern aus Wissenschaft und Wirtschaft. Neben klassischen Diplomarbeiten wurden auch vorwissenschaftliche Arbeiten (VWA) und Abschlussarbeiten (ABA) eingereicht, heißt es weiter. „Wir erleben hier die nächste Generation von Fachkräften, Forschenden und Innovator*innen. Besonders spannend ist zu sehen, wie aus schulischen Projekten konkrete Ideen entstehen, die weitergedacht werden können“, so Florian Wabnig, Projektleitung an der FH Kärnten. Die besten Arbeiten wurden von der FH Kärnten gemeinsam mit der Kärntner Sparkasse und Silicon Alps ausgezeichnet. AVL und Siemens vergaben zusätzlich Sonderpreise in den Bereichen Engineering und IT.

Platzierungen 2026: Vorwissenschaftliche Arbeiten 1. Platz: Science-Fiction oder Realität? Könnten Wurmlöcher tatsächlich möglich sein, und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen? Carina Saringer; BG/BRG PORCIA Spittal an der Drau

2. Platz: Natural processes and biotechnological innovation in photosynthesis Adrien Reiser; BG/BRG ST. MARTIN Villach

3. Platz: Narben auf der Seele, Ruinen in der Heimat – Die Spuren und Erinnerungen des Bosnienkrieges Anes Sakić; BRG VIKTRING Klagenfurt Gesundheit & Soziales 1. Platz: Boards without Barriers – Rehabilitation durch Spielspaß; Michal Jan Sysel, Davin Chencean, Georg Kotzian, Samuel Brunner; HTL RENNWEG Wien

2. Platz: Alles steht Kopf; Tina Promitzer, Lisa-Marie Luttenberger; HLW SCHRÖDINGER Graz

3. Platz: Im Hintergrund der Aufmerksamkeit – Das emotionale Erleben der Geschwisterkinder von Kindern mit besonderen Bedürfnissen; Emelie König, Marie Brachmaier; BAfEb KÄRNTEN Klagenfurt Bauingenieurwesen & Architektur 1. Platz: ReMyce – the revolutionary building material mycel; Kathrina Galler, Annika Bachmayer, Paul Kindermann; HTL VILLACH

2. Platz: Knotzen & Lungern; Paul Leitner, Max Winter; HTBLVA ORTWEINSCHULE Graz

3. Platz: FärbtAB – Auswirkung von Farb-, Material- und Lichtwahl auf die psychische Gesundheit von Jugendlichen; Julia Gruber, Leonie Danko; HTL MÖDLING Engineering 1. Platz: PowAirLoop – Der vollautonome Akkuwechsel für Drohnen; Richard Pruckmair, Nino Wieland, Michael Erber, Mathias Waltner; HTL RENNWEG Wien

2. Platz: Entwicklung einer mobilen Roboterplatt form für schulinterne Zwecke; Aisa Lejla Halilovic, Jaiveer Virdi, Fabian Veratschnig; HTBLVA EUREGIO Ferlach

3. Platz: Zustandsbewertung von PV-Modulen mittels Elektrolumineszenzkamera und KI Auswertung der Aufnahmen; Benjamin Kloibhofer, Luka Edler; HTL BULME Graz Informationstechnologie 1. Platz: Circuit Revive – KI-gestützte Platinenanalyse und Schaltplanrekonstruktion; Jonah Strohmaier, Daniel Scheriau; HTL MÖSSINGERSTRASSE Klagenfurt

2. Platz: Smart Bite Alarm; Matthias Andreas Napetschnig, Moritz Stebe; HTL MÖSSINGERSTRASSE Klagenfurt

3. Platz: EON; Gabriel Pabst, Felix Kohlböck; HTBLA LEONDING Wirtschaft & Management 1. Platz: TrackMyService (TMS); Daniel Mühlthaler, Lukas Ober, Tobias Haslauer, Luca Schmitzberger; HAK ST. JOHANN IM PONGAU

2. Platz: Abgehoben! Wie Billigfluglinien den Luftfahrtmarkt prägen; Paul Kolar, Moritz Pichler; HAK INNSBRUCK

3. Platz: Fischzucht als Chance – Der Weg zum Teich mit wirtschaftlichen und umwelttechnischen Faktoren am Betrieb Payr; Wolfgang Kerschbaumer, David Auer; HAK ALTHOFEN Sonderpreise für Smarte Systeme: Informationstechnologien Electric-Vehicle-Rescue-Trainer; Simon Falkinger, David Springer, Tobias Krenn; HTL NEUFELDEN

Alt-text generation; Leopold Klocker, Ana-Maria Frank, Stefan Ebner; HTL MÖSSINGERSTRASSE Klagenfurt

FestivalFinder; Alexander Klier, Lukas Böcklinger; HTL BRAUNAU Engineering

Automatisierung einer Matrizensenkanlage; Jona Waldauf, Michael Stockklauser, Sebastian Klugsberger; HTL SAALFELDEN

Konstruktion und Modellanfertigung eines Pistengeräts mittels 3D-Druck; Constantin Kaiser, Jakob Kandutsch, Elias Truppe, Yannick Reichhold; HTL LASTENSTRASSE Klagenfurt

Proteus; Benjamin Vosseler, Marcel Wurm; HTL MÖSSINGERSTRASSE Klagenfurt

©FH Kärnten_Johanna Dullnig | Über 200 Schüler aus sieben Bundesländern begeistern mit ihren Erfindungen beim Maturaprojekt-Wettbewerb. ©FH Kärnten_Johanna Dullnig | Das besondere: Alle Projekte haben den Fokus reale Herausforderungen zu lösen. ©FH Kärnten_Johanna Dullnig | Über 200 Schüler aus sieben Bundesländern präsentierten beim diesjährigen Maturaprojekt-Wettbewerb am Freitag, 24. April 2026, an der FH Kärnten ihre Arbeiten und … ©FH Kärnten_Johanna Dullnig | … stellten sich dem Feedback einer Fachjury sowie Vertretern aus Wissenschaft und Wirtschaft.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.05.2026 um 12:25 Uhr aktualisiert