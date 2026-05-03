Sonne, Wind, Gewitter: So wird das Wetter in Kärnten diese Woche

Die neue Woche startet in Kärnten sommerlich – doch im weiteren Verlauf wird das Wetter deutlich wechselhafter. Sonne, Föhn und später auch Regen und Gewitter bestimmen die kommenden Tage.

Der heutige Sonntag zeigt sich wettertechnisch in Kärnten von seiner besten Seite: viel Sonne, nur wenige Wolken und Temperaturen bis zu 27 Grad. In der kommenden Woche erwartet die Kärntnerinnen und Kärntner jedoch wechselhafteres Wetter. Wir haben einen Ausblick für euch.

Sonne und Wind am Montag

Der Montag bleibt dank föhnigem Südwestwind in Kärnten noch freundlich und warm. Nur zwischendurch lassen sich ein paar harmlose Wolken blicken. Die Temperaturen bewegen sich erneut im sommerlichen Bereich zwischen 22 und 27 Grad, doch in der Früh ist es laut Prognosen der GeoSphere Austria weiterhin frisch: Hier ist mit Temperaturen zwischen 3 und 9 Grad zu rechnen.

Dienstag bringt erste Schauer nach Kärnten

Am Dienstag ziehen laut den Wetterexperten von GeoSphere zunehmend Wolken auf. Vor allem in den Karnischen Alpen sind erste Regenschauer möglich. Dazwischen zeigt sich aber weiterhin die Sonne, besonders in Unterkärnten. Es weht ein lebhafter Südwestwind, die Temperaturen gehen etwas zurück und erreichen nur noch 15 bis 24 Grad.

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Wechselhafteres Wetter ab Mittwoch

Zur Wochenmitte hin wird es in Kärnten unbeständiger: Am Mittwoch ist laut GeoSphere westlich von Villach häufiger mit Regen und teils auch Gewittern zu rechnen, im Osten des Landes bleibt es dank föhnigem Südwind dagegen noch oft trocken und zeitweise sonnig. Es wir noch etwas kühler als am Vortag mit Höchsttemperaturn zwischen 14 und 22 Grad.

Der Donnerstag wird sonnig, aber kühl

An Donnerstag ist in Kärnten wieder mit mehr Sonne zu rechnen, insgesamt steht jedoch der kühlste Tag der Woche ins Haus. Laut GeoSphere erreichen die Temperaturen maximal 13 bis 19 Grad. Im Westen des Landes kann es am Nachmittag zu Regenschauern kommen.

Gewittergefahr zum Wochenausklang

Aktuelle Prognosen zeigen für Ende der Woche unbeständiges Wetter an. Der Freitag startet zwar noch freundlich, am Nachmittag steigt jedoch die Gewittergefahr. Es bleibt wechselhaft mit Temperaturen zwischen 16 und 21 Grad. Wie das Wetter im Rest Österreichs kommende Woche aussieht, erfährst du hier: Auf Sonne folgen Gewitter und Regen: Dieses Wetter erwartet Österreicher.