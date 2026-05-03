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/ ©Montage: Österreichisches Rotes Kreuz (ÖRK) / WRK / Markus Hechenberger / Canva
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Unfall mit einem Auto und einem Motorrad
Die Rettung versorgte die beiden Verletzten am Unfallort.
Völkermarkt
03/05/2026
Beide verletzt

Ausparkunfall: Vater (45) und Tochter (14) von Motorrad geschleudert

Im Bezirk Völkermarkt kam es am Sonntagvormittag zu einem Unfall: Ein 45-jähriger Motorradfahrer dürfte ein ausparkendes Auto übersehen haben und knallte dagegen. Seine Tochter und er wurden verletzt.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(123 Wörter)

Am 3. Mai kam es im Bezirk Völkermarkt zu einem Verkehrsunfall. Wie die Polizei berichtet, parkte eine 31-jährige Frau vormittags ihr Auto rückwärts aus einer Parklücke im Gewerbegebiet aus. Ein 45-jähriger Mann war mit seiner 14-jährigen Tochter mit dem Motorrad auf der Straße unterwegs. Und dann passierte es: Der Vater dürfte das bereits auf der Fahrbahn stehende Auto übersehen haben und krachte mit rund 30 km/h ungebremst ins Heck des Fahrzeugs. Durch den Aufprall wurden Vater und Tochter vom Motorrad auf die Fahrbahn geschleudert. Wie die Polizei informiert, wurden beide bei dem Unfall verletzt. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurden Vater und Tochter ins UKH Klagenfurt eingeliefert.

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