Ausparkunfall: Vater (45) und Tochter (14) von Motorrad geschleudert

Am 3. Mai kam es im Bezirk Völkermarkt zu einem Verkehrsunfall. Wie die Polizei berichtet, parkte eine 31-jährige Frau vormittags ihr Auto rückwärts aus einer Parklücke im Gewerbegebiet aus. Ein 45-jähriger Mann war mit seiner 14-jährigen Tochter mit dem Motorrad auf der Straße unterwegs. Und dann passierte es: Der Vater dürfte das bereits auf der Fahrbahn stehende Auto übersehen haben und krachte mit rund 30 km/h ungebremst ins Heck des Fahrzeugs. Durch den Aufprall wurden Vater und Tochter vom Motorrad auf die Fahrbahn geschleudert. Wie die Polizei informiert, wurden beide bei dem Unfall verletzt. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurden Vater und Tochter ins UKH Klagenfurt eingeliefert.