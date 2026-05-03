Motorradausflug in Kärnten endet mit Hubschraubereinsatz

Ein Sonntagsausflug in Kärnten endete für einen Oberösterreicher im Spital. Er krachte mit dem Motorrad gegen eine Betonschutzwand und musste mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein weiterer Motorradunfall in Kärnten: Am Sonntagvormittag war ein 57-jähriger Mann aus Oberösterreich mit dem Motorrad auf der B92 Görtschitztal Bundesstraße im Bezirk St. Veit in Kärnten unterwegs, als es plötzlich passierte. Aus noch unbekannter Ursache krachte er in einer Rechtskurve gegen eine Betonschutzwand. Dabei stürzte er mit dem Motorrad und schlitterte mehrere Meter die Fahrbahn entlang, bevor er schließlich verletzt in der Fahrbahnmitte liegen blieb. Ein nachfolgender Motorradfahrer leistete Erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang. „Der Verunfallte wurde von den Rettungskräften erstversorgt und im Anschluss mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt überstellt“, schildert die Polizei.