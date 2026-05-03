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/ ©Fotomontage Canva/ÖAMTC
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Motorradfahrer und einen Hubschrauber.
Mit dem Rettungshubschrauber wurde der verletzte Motorradfahrer ins Klinikum Klagenfurt gebracht.
St. Veit an der Glan
03/05/2026
Unfall

Motorradausflug in Kärnten endet mit Hubschraubereinsatz

Ein Sonntagsausflug in Kärnten endete für einen Oberösterreicher im Spital. Er krachte mit dem Motorrad gegen eine Betonschutzwand und musste mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(115 Wörter)

Ein weiterer Motorradunfall in Kärnten: Am Sonntagvormittag war ein 57-jähriger Mann aus Oberösterreich mit dem Motorrad auf der B92 Görtschitztal Bundesstraße im Bezirk St. Veit in Kärnten unterwegs, als es plötzlich passierte. Aus noch unbekannter Ursache krachte er in einer Rechtskurve gegen eine Betonschutzwand. Dabei stürzte er mit dem Motorrad und schlitterte mehrere Meter die Fahrbahn entlang, bevor er schließlich verletzt in der Fahrbahnmitte liegen blieb. Ein nachfolgender Motorradfahrer leistete Erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang. „Der Verunfallte wurde von den Rettungskräften erstversorgt und im Anschluss mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt überstellt“, schildert die Polizei.

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