Nach Onlineanleitung brennen plötzlich Vater (45) und Sohn (7)

In Kärnten kam es am Sonntagnachmittag zu einem Arbeitsunfall. Ein 45-Jähriger wollte mithilfe einer Internetanleitung einen Wurzelstock ausbrennen – mit bösen Folgen für seinen Sohn (7).

Ein 45-jähriger Mann aus dem Bezirk Völkermarkt versuchte am 3. Mai auf seinem Grundstück im Bezirk Völkermarkt, einen ebenerdigen Wurzelstock auszubrennen. Im Vorfeld hatte er sich laut Angaben der Polizei Internetvideos als Anleitung angesehen. Er bohrte mehrere Löcher in den circa 20 Zentimeter starken Holzstock und schüttete anschließend Benzin in die Vertiefungen. Danach zündete er das Benzin an und das Unglück nahm seinen Lauf.

Stichflamme setzte Kleidung in Brand

„Vermutlich durch die rasante Stichflammenausbreitung nahm er den noch direkt an der Brandstelle befindlichen Benzinkanister und warf ihn rund drei Meter weit nach hinten“, schildert die Polizei den Verlauf. Hinter ihm stand sein siebenjähriger Sohn und die beiden wurden durch den Wurf vom Benzin benetzt – und das entzündete sich sofort. Der Vater reagierte rasch, er entfernte die brennende Bekleidung des Sohnes und setzte die Rettungskette in Gang. „Beide wurden mit Verbrennungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus gebracht“, so die Polizei abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.05.2026 um 18:44 Uhr aktualisiert