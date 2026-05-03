Klagenfurterin geriet in Seenot: Jetzt sucht sie Retter „Gundolf“

Bange Minuten erlebte eine Klagenfurterin vergangenen Sonntag: Sie geriet bei stürmischem Wetter am Wörthersee in Seenot. Doch ein Surfer eilte ihr zu Hilfe. Nun sucht sie nach ihm, um sich gebührend zu bedanken.

Ein Sonntagausflug an den Wörthersee nahm für eine Klagenfurterin in der Vorwoche eine unschöne Wendung. „Gegen 19 Uhr bin ich zwischen dem Strandbad Klagenfurt und Krumpendorf in Seenot geraten“, schildert sie in einem Video in den sozialen Medien. Grund für ihre Notlage war ein Wetterumschwung – als „stürmisch“ und „furchtbar“ beschreibt sie die Situation. Glücklicherweise konnte sie sich selbst retten, doch auf den letzten Metern eilte ihr ein Surfer zu Hilfe, der selbst auf dem Wasser unterwegs war.

Surfer „Gundolf“ gesucht

Nun sucht sie mit einem Aufruf über die sozialen Medien nach ihrem Helfer. Doch leider gibt es ein Problem: Sie ist sich nicht ganz sicher, wie der Retter in der Not heißt. „Es war stürmisch und turbulent, deshalb bin ich mir beim Namen nicht ganz sicher … ich glaube, er heißt Gundolf“, erklärt sie. Wenn also jemand einen Gundolf kennt, der surft und am 26. April am Wörthersee unterwegs war, solle er sich bei der Dame melden, denn: „Ich würde mich so gerne bei ihm bedanken, weil er ganz wichtig war“, erklärt sie abschließend und legt ihre Hand aufs Herz.