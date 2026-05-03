„Ehrliches Dankeschön“: Kebap-Lokal startet Aktion für Einsatzkräfte

Zum dreijährigen Bestehen des „Babylon Pizza Kebap Grill“ in Völkermarkt haben sich die Betreiber Mohamed und Surhat Rihawi etwas ganz Besonderes ausgedacht. Gerade aktuell wird wieder deutlich, mit welchen Herausforderungen freiwillige Helfer und auch hauptberufliche Einsatzkräfte tagtäglich konfrontiert sind. „Diese Arbeit wird oft als selbstverständlich gesehen, ist aber enorm wichtig und verdient aus unserer Sicht mehr Wertschätzung“, erklären die Rihawis. Und darum wollen sie den freiwilligen Helfern etwas zurückgeben.

Vergünstigte Menüs als Dankeschön

Da der kleine Familienbetrieb keine kostenlosen Speisen anbieten kann, hat man sich für eine andere Lösung entschieden: speziell vergünstigte Menüs für Einsatzkräfte. Die Preise wurden bewusst möglichst niedrig gehalten – „einfach als ehrliches Dankeschön für ihre Arbeit“, wie die Betreiber erklären. Zur Auswahl stehen unter anderem ein Kebap-Menü (inkl. Pommes & Getränk) um 10,50 Euro oder ein Pizza-Menü mit Salat & Getränk um rund 15,50 Euro. Die Aktion richtet sich ausdrücklich nicht nur an freiwillige Helfer, sondern auch an hauptberufliche Einsatzkräfte – etwa von Feuerwehr, Polizei, Rettung oder anderen Organisationen. Die Aktion läuft bis auf Weiteres.