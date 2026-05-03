Der Montag bringt Sonne und Wind nach Kärnten

Der Montag zeigt sich in Kärnten von seiner frühsommerlichen Seite. Dank föhnigem Südwestwind ist laut Prognosen der GeoSphere Austria mit viel Sonne zu rechnen, höchstens ein paar harmlose Wolken ziehen durch das Land. Der Wind weht recht kräftig und in der Früh wird es kalt bei Temperaturen zwischen 3 und 9 Grad. Was dich diese Woche wettertechnisch in Kärnten erwartet, erfährst du hier: Sonne, Wind, Gewitter: So wird das Wetter in Kärnten diese Woche.