In Böschung gelandet: Kärntner Feuerwehr musste Auto mit Ladekran bergen

Nach einem Unfall auf der B100 mussten Einsatzkräfte am späten Abend ein Auto aus einer Böschung bergen. Die Feuerwehr Spittal unterstützte die örtliche Wehr mit schwerem Gerät bei der Bergung.

Am späten Montagabend wurde die Freiwillige Feuerwehr Spittal an der Drau zu einem technischen Einsatz auf die B100 Drautal Straße gerufen. Um 22:51 Uhr erfolgte die Alarmierung: Im Bereich von Kilometer 29,3 war es zu einem Verkehrsunfall gekommen, der die Bergung eines Fahrzeugs erforderlich machte.

Dutzende Einsatzkräfte vor Ort

„Zur Unterstützung der Feuerwehr Olsach-Molzbichl wurde die Feuerwehr Spittal an der Drau zu einer Fahrzeugbergung auf der B100 nachgefordert“, heißt es seitens der Wehr in den sozialen Medien. Die Einsatzkräfte rückten mit dem Löschfahrzeug mit Bergeausrüstung sowie dem schweren Rüstfahrzeug mit Kran zur Unfallstelle aus. Mittels Ladekran konnte das Fahrzeug rasch aus der Böschung geborgen werden. Neben den beiden Feuerwehren stand auch die Polizei im Einsatz.