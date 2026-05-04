Schwere Vorwürfe: Kärntner soll Partnerin gewürgt und getreten haben

Am Landesgericht Klagenfurt steht ein Mann wegen massiver Gewalt gegen seine Partnerin vor Gericht. Dem Angeklagten werden schwere Misshandlungen vorgeworfen.

Nach schweren Vorwürfen der körperlichen Attacken findet am Landesgericht Klagenfurt die Verhandlung statt. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Nach schweren Vorwürfen der körperlichen Attacken findet am Landesgericht Klagenfurt die Verhandlung statt. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Am Landesgericht Klagenfurt steht am heutigen Vormittag ein Fall von erheblicher Tragweite auf der Agenda: In der Zeit von 9:30 bis 10:30 Uhr muss sich ein Angeklagter wegen des Vorwurfs der fortgesetzten Gewaltausübung verantworten. Laut dem aktuellen Verhandlungsspiegel des Gerichts richteten sich die mutmaßlichen Übergriffe gegen seine Partnerin.

Mehrere gewaltsame Vorwürfe

Die in der Anklage angeführten Details zeichnen ein erschütterndes Bild: Demnach soll das Opfer über einen längeren Zeitraum hinweg Schlägen, Würgeattacken und Tritten ausgesetzt gewesen sein, auch vom gewaltsamen Zu-Boden-Werfen ist die Rede. Im Rahmen der Verhandlung wird nun gerichtlich geprüft, inwiefern sich die Vorwürfe erhärten lassen, wobei für den Angeklagten bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung gilt.