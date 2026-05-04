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/ ©Fotomontage Bettina Nikolic/Canva
Das Bild auf 5min.at zeigt eine Frau, die von einem Mann bedroht wird, vor dem Landesgericht Klagenfurt.
Nach schweren Vorwürfen der körperlichen Attacken findet am Landesgericht Klagenfurt die Verhandlung statt. Es gilt die Unschuldsvermutung.
Klagenfurt
04/05/2026
Verhandlung steht an
Gericht

Schwere Vorwürfe: Kärntner soll Partnerin gewürgt und getreten haben

Am Landesgericht Klagenfurt steht ein Mann wegen massiver Gewalt gegen seine Partnerin vor Gericht. Dem Angeklagten werden schwere Misshandlungen vorgeworfen.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(133 Wörter)

Am Landesgericht Klagenfurt steht am heutigen Vormittag ein Fall von erheblicher Tragweite auf der Agenda: In der Zeit von 9:30 bis 10:30 Uhr muss sich ein Angeklagter wegen des Vorwurfs der fortgesetzten Gewaltausübung verantworten. Laut dem aktuellen Verhandlungsspiegel des Gerichts richteten sich die mutmaßlichen Übergriffe gegen seine Partnerin.

Mehrere gewaltsame Vorwürfe

Die in der Anklage angeführten Details zeichnen ein erschütterndes Bild: Demnach soll das Opfer über einen längeren Zeitraum hinweg Schlägen, Würgeattacken und Tritten ausgesetzt gewesen sein, auch vom gewaltsamen Zu-Boden-Werfen ist die Rede. Im Rahmen der Verhandlung wird nun gerichtlich geprüft, inwiefern sich die Vorwürfe erhärten lassen, wobei für den Angeklagten bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung gilt.

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