Brand in Kärnten: Hochbeet fing Feuer und beschädigte Fassade

Aschereste setzten ein Hochbeet in Brand: In Feldkirchen griff das Feuer bereits auf einen Schuppen über. Die Feuerwehr konnte durch schnelles Eingreifen Schlimmeres verhindern und den Brand löschen.

Am Samstagnachmittag kam es im Bezirk Feldkirchen zu einem Brandeinsatz, nachdem ein hölzernes Hochbeet in Flammen aufgegangen war. Die Alarmierung durch die LAWZ erfolgte um 15:46 Uhr. Als Brandursache wird die Ablagerung von nicht vollständig abgelöschter Asche vermutet. Das Feuer hatte zum Zeitpunkt des Eintreffens der Einsatzkräfte bereits auf die Holzlattung eines unmittelbar daneben befindlichen Lagerschuppens übergegriffen.

Asche als mögliche Ursache

Die Freiwillige Feuerwehr St.Martin/Feldkirchen leitete umgehend Löschmaßnahmen ein, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. „Vom TLFA 2000 wurde eine Angriffsleitung vorgenommen und vorerst die Außenbereiche abgelöscht. Nach Entfernen einiger Bretter vom Hochbeet wurde dieses ausgeräumt und der Inhalt ständig abgelöscht, zum Schluss der verbleibende Rest noch gut durchnässt“, erklärte die Wehr abschließend, bevor der Einsatz beendet und die Rückkehr ins Rüsthaus angetreten werden konnte.