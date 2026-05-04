Sanierung startet: Totalsperre bei Kötschach-Mauthen

Am 4. Mai 2026 beginnen in der Marktgemeinde Kötschach-Mauthen Sanierungsmaßnahmen an der L21 Würmlacher Straße. Zwischen Würmlach Ost und dem Ortsteil Mahlbach befindet sich die Landesstraße in einem desolaten Zustand und muss daher auf einer Länge von rund 600 Metern (Straßenkilometer 1,80 bis 2,40) umfassend instand gesetzt werden. „Mit der Sanierung erhöhen wir die Verkehrssicherheit und verbessern die Qualität im regionalen Straßennetz. Über eine halbe Million Euro nehmen wir seitens des Landes dafür in die Hand“, sagt Straßenbaureferent und Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber.

Unebenheiten auf der Fahrbahn

Grabungs- und Verlegearbeiten (Schmutzwasserkanal, Wasserversorgung etc.) der letzten Jahre haben zu erheblichen Unebenheiten auf der Fahrbahn geführt. Zudem zeigt das Schadensbild starke Einzel- und Netzrissbildungen, Materialausbrüche, Schlaglöcher sowie Verdrückungen. Eine einfache Asphaltschichterneuerung ist daher nicht mehr möglich, weswegen eine umfassende Sanierung des Straßenkörpers notwendig ist.

©Land Kärnten Die L21 wird saniert, es kommt zu einer Totalsperre.

Totalsperre

Während der Arbeiten ist im Baustellenbereich eine Totalsperre der L21 erforderlich. Die Umleitung des Verkehrs erfolgt im Osten über Dellach und westlich über die L21 Richtung Mauthen. Für Einsatzfahrzeuge, Linienbusse und den Anrainerverkehr bleibt die Straße befahrbar. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende Juli. Gruber: „Unsere Straßen sind die Lebensadern des ländlichen Raumes. Investitionen in unsere Infrastruktur sind damit immer auch Investitionen in die Region. Mit der Sanierung der Würmlacher Straße erhöhen wir die Sicherheit, stärken die Lebensqualität für die Menschen vor Ort und setzen ein wichtiges Anliegen der Bevölkerung um.“